Незаметная угроза в кармане: как соцсети усиливают депрессию у детей

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Связь между соцсетями и депрессией у подростков становится всё более очевидной. Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показывает: чем больше времени дети проводят в социальных сетях, тем сильнее выражены симптомы депрессии в последующие годы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ребёнок с телефоном

Как соцсети влияют на подростковую психику: новые данные

Американские учёные проанализировали данные более 12 тысяч подростков в возрасте от 9 до 12 лет. В течение трёх лет исследователи фиксировали, сколько времени дети проводят в соцсетях, и регулярно проверяли их психоэмоциональное состояние.

Оказалось, что среднее ежедневное время в социальных медиа выросло с 7 до 73 минут. Параллельно уровень депрессивных симптомов увеличился на 35 %. Чем активнее подросток использовал соцсети, тем заметнее усиливались признаки депрессии в следующем году.

Интересно, что обратной зависимости не обнаружили: дети с признаками депрессии не начинали проводить в соцсетях больше времени. Это говорит о том, что именно соцсети могут усиливать психоэмоциональные трудности, а не наоборот.

Авторы подчёркивают: такие данные должны стать поводом для более внимательного отношения к цифровым привычкам подростков со стороны родителей, школ и специалистов.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

