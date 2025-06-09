Незаметная угроза в кармане: как соцсети усиливают депрессию у детей

Связь между соцсетями и депрессией у подростков становится всё более очевидной. Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показывает: чем больше времени дети проводят в социальных сетях, тем сильнее выражены симптомы депрессии в последующие годы.
Американские учёные проанализировали данные более 12 тысяч подростков в возрасте от 9 до 12 лет. В течение трёх лет исследователи фиксировали, сколько времени дети проводят в соцсетях, и регулярно проверяли их психоэмоциональное состояние.
Оказалось, что среднее ежедневное время в социальных медиа выросло с 7 до 73 минут. Параллельно уровень депрессивных симптомов увеличился на 35 %. Чем активнее подросток использовал соцсети, тем заметнее усиливались признаки депрессии в следующем году.
Интересно, что обратной зависимости не обнаружили: дети с признаками депрессии не начинали проводить в соцсетях больше времени. Это говорит о том, что именно соцсети могут усиливать психоэмоциональные трудности, а не наоборот.
Авторы подчёркивают: такие данные должны стать поводом для более внимательного отношения к цифровым привычкам подростков со стороны родителей, школ и специалистов.
Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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