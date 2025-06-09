Эти напитки звучат безобидно, но они крадут ваш сон: что исключить из вечернего рациона

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые привычные напитки способны серьёзно нарушить ночной отдых. В интервью Daily Mirror специалист Р. Дэвидсон рассказала, что именно не стоит пить перед сном.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Напитки, которые мешают заснуть: что лучше исключить вечером

В чёрном и зелёном чае содержится много кофеина, который стимулирует нервную систему и мешает расслабиться. Вместо них лучше выбрать ромашковый или имбирный чай — они успокаивают и готовят организм ко сну.

Также в список нежелательных вечерних напитков попали горячий шоколад, апельсиновый сок и газировка. По словам Дэвидсон, они часто вызывают изжогу и мешают пищеварению. Это, в свою очередь, нарушает сон и мешает восстановлению организма.

Похожим эффектом обладают и некоторые продукты — например, томаты, жирные и острые блюда. Всё это лучше исключить из вечернего рациона, если хочется спокойно уснуть и выспаться.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

