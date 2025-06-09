Эти напитки звучат безобидно, но они крадут ваш сон: что исключить из вечернего рациона

Некоторые привычные напитки способны серьёзно нарушить ночной отдых. В интервью Daily Mirror специалист Р. Дэвидсон рассказала, что именно не стоит пить перед сном.
В чёрном и зелёном чае содержится много кофеина, который стимулирует нервную систему и мешает расслабиться. Вместо них лучше выбрать ромашковый или имбирный чай — они успокаивают и готовят организм ко сну.
Также в список нежелательных вечерних напитков попали горячий шоколад, апельсиновый сок и газировка. По словам Дэвидсон, они часто вызывают изжогу и мешают пищеварению. Это, в свою очередь, нарушает сон и мешает восстановлению организма.
Похожим эффектом обладают и некоторые продукты — например, томаты, жирные и острые блюда. Всё это лучше исключить из вечернего рациона, если хочется спокойно уснуть и выспаться.
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