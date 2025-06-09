Эти продукты разрушают твой сон — и ты ешь их прямо перед сном

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые вечерние продукты могут всерьёз испортить ваш сон. О том, что лучше избегать на ночь, рассказала британский нутрициолог Кэрри Кроули в интервью Daily Mail.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Что не стоит есть перед сном: продукты, мешающие ночному отдыху

По её словам, цитрусовые — апельсины, грейпфруты, а также томаты — содержат много кислот. Если лечь спать вскоре после их употребления, высок риск кислотного рефлюкса и изжоги. Это мешает заснуть и ухудшает общее качество сна.

Жирная пища — ещё один плохой выбор для позднего ужина

Она долго переваривается, создаёт тяжесть и может вызывать жжение в пищеводе. Особенно вредно есть в кровати: в лежачем положении вероятность изжоги возрастает в разы.

Кэрри Кроули советует не ужинать плотно поздно вечером. За 2-3 часа до сна лучше ограничиться лёгким перекусом — подойдут орехи или нежирные молочные продукты. Они не перегружают пищеварение и помогают организму подготовиться ко сну.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

