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Секрет качественного сна кроется не в количестве — а в этих трёх привычках

1:03
Здоровье

Многие убеждены, что спать нужно строго восемь часов. Однако профессор Даниэль Либерман ставит это утверждение под сомнение. В интервью испанскому изданию Vanitatis он рассказал, почему такая установка не универсальна.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Нужно ли спать восемь часов: научный взгляд на популярный миф

Ссылаясь на исследования образа жизни охотников-собирателей, которые живут без технологий и цивилизационных благ, Либерман отметил: эти люди спят по 6-7 часов в сутки и при этом сохраняют отличное здоровье — как физическое, так и психологическое. Он считает, что ключевое значение имеет не столько длительность сна, сколько его качество.

Чтобы действительно высыпаться, профессор советует отказаться от гаджетов перед сном, наладить режим и не забывать о физической активности. Эти привычки оказывают более мощное влияние на самочувствие, чем механическое соблюдение восьмичасового "норматива".

Уточнения

Привы́чка - автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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