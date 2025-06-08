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Привычный кофе оказался не таким уж безопасным — особенно в этой форме

1:03
Здоровье

Капсульный кофе — удобно и быстро, но за комфортом могут скрываться риски для здоровья. В интервью El Español об этом рассказал врач Мигель Висо.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Почему стоит осторожнее относиться к капсульному кофе

Он объясняет: при обжарке зёрен образуется фуран — летучее соединение, которое считается потенциальным канцерогеном. Обычно он испаряется, но в герметичной капсуле этого не происходит. В результате концентрация фурана в напитке может быть выше, чем в других видах кофе. Этот факт подтвердили и лабораторные исследования.

На животных фуран показал неблагоприятное воздействие — особенно на печень и общее онкологическое здоровье. Хотя влияние на человека пока изучено недостаточно, врач советует проявлять осторожность.

Чтобы снизить возможный вред, Мигель Висо рекомендует не злоупотреблять капсульным кофе и чередовать его с другими способами приготовления — например, с фильтрацией или варкой.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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