Привычный кофе оказался не таким уж безопасным — особенно в этой форме

Капсульный кофе — удобно и быстро, но за комфортом могут скрываться риски для здоровья. В интервью El Español об этом рассказал врач Мигель Висо.
Он объясняет: при обжарке зёрен образуется фуран — летучее соединение, которое считается потенциальным канцерогеном. Обычно он испаряется, но в герметичной капсуле этого не происходит. В результате концентрация фурана в напитке может быть выше, чем в других видах кофе. Этот факт подтвердили и лабораторные исследования.
На животных фуран показал неблагоприятное воздействие — особенно на печень и общее онкологическое здоровье. Хотя влияние на человека пока изучено недостаточно, врач советует проявлять осторожность.
Чтобы снизить возможный вред, Мигель Висо рекомендует не злоупотреблять капсульным кофе и чередовать его с другими способами приготовления — например, с фильтрацией или варкой.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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