Проблема не в яйцах, а в сочетании — чего стоит избегать за столом

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца действительно питательны, но чрезмерное их употребление может нанести вред организму. Об этом рассказал кардиолог Х. Абельян в интервью испанскому изданию El Español.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шпинат и яйца

Яйца и здоровье: почему важно соблюдать меру

Он отмечает: в яйцах много белка и полезных веществ, но одновременно они способны повышать уровень холестерина. А избыточный холестерин напрямую связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт.

Если человек ведёт малоподвижный образ жизни, часто ест переработанные продукты и регулярно сталкивается со стрессом, яйца в рационе стоит ограничить. В таких условиях избыток холестерина оказывает особенно сильное негативное влияние на сердце и сосуды.

Кроме того, распространённый миф о пользе сырых яиц для голоса был опровергнут: пища не касается голосовых связок, а проходит сразу в пищевод. Также сырые яйца могут нести опасность из-за риска заражения сальмонеллёзом — инфекцией, которая нередко передаётся именно через этот продукт.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

