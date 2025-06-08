Этот миф об апельсиновом соке разрушен — и последствия неожиданны

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что апельсиновый сок — это главный источник витамина С. Однако на деле всё не так однозначно. Об этом рассказал врач Алехандро Олмос в беседе с испанским изданием El Español.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсины

Апельсиновый сок: почему он не так полезен, как кажется

Он объясняет, что больше всего витамина С содержится не в мякоти, а в белой прослойке между кожурой и фруктом — альбедо. Именно её чаще всего удаляют при приготовлении сока, поэтому напиток теряет львиную долю пользы.

К тому же современные апельсины стали слаще. По словам Олмоса, это превращает сок в настоящую "сахарную бомбу", которая может негативно повлиять на обмен веществ и повысить риск метаболических нарушений.

При этом дефицит витамина С остаётся серьёзной проблемой: он ослабляет иммунитет, ускоряет старение кожи и в целом подрывает здоровье. Чтобы восполнять потребность, лучше отдавать предпочтение болгарскому перцу, брокколи или киви — в них витамина С больше, и они не перегружают организм сахаром.

Уточнения

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

