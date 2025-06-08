Этот миф об апельсиновом соке разрушен — и последствия неожиданны

Многие уверены, что апельсиновый сок — это главный источник витамина С. Однако на деле всё не так однозначно. Об этом рассказал врач Алехандро Олмос в беседе с испанским изданием El Español.
Он объясняет, что больше всего витамина С содержится не в мякоти, а в белой прослойке между кожурой и фруктом — альбедо. Именно её чаще всего удаляют при приготовлении сока, поэтому напиток теряет львиную долю пользы.
К тому же современные апельсины стали слаще. По словам Олмоса, это превращает сок в настоящую "сахарную бомбу", которая может негативно повлиять на обмен веществ и повысить риск метаболических нарушений.
При этом дефицит витамина С остаётся серьёзной проблемой: он ослабляет иммунитет, ускоряет старение кожи и в целом подрывает здоровье. Чтобы восполнять потребность, лучше отдавать предпочтение болгарскому перцу, брокколи или киви — в них витамина С больше, и они не перегружают организм сахаром.
Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
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