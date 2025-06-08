Обычные продукты на кухне — а эффект как от дорогого лечения

Некоторые продукты питания могут мягко, но эффективно улучшать состояние сосудов. О том, что стоит добавить в рацион, рассказали в интервью испанскому изданию El Español.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимоны

Продукты, которые поддерживают здоровье сосудов

Диетолог Клаудиа Джервасио советует каждый день есть чеснок — он полезен и в сыром виде, и после приготовления. Чеснок помогает снять воспаление и расширяет сосуды. Также она рекомендует напиток из куркумы, кокосового масла и чёрного перца — его лучше пить после еды.

Миа Рутенштейн предлагает обратить внимание на натто — ферментированные соевые бобы, популярные в Японии. В них содержится наттокиназа, которая помогает крови становиться менее густой. Кроме того, полезны лимон, капуста, салат романо, оливковое масло и зелёный чай.

Отдельно стоит сказать о чае. Терапевт Алёна Трояник отмечает, что чай не только богат антиоксидантами, но и ускоряет обмен веществ, помогает сосредоточиться, успокаивает, улучшает сон и снижает уровень "плохого" холестерина. При регулярном употреблении чай может сделать сосуды более эластичными.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды - эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

