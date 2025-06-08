Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестная цивилизация в США: найдены следы масштабного земледелия
Три звонка и капитальный ремонт: чего ждать от китайского мотора после 100 000 км
Как бороться с мозговым туманом: 7 простых способов вернуть ясность и концентрацию
Телеведущая без бровей: Лариса Гузеева вызвала бурю критики и дала ответ хейтерам
Крым шагает вперёд: первоклассный комплекс для автодомов открылся — что вас ждёт на трассе Таврида
Спектакль Самбурской Охота на мужчин под угрозой запрета после скандального заявления Поплавской
Сами отравили урожай: привычный полив превращает огурцы в горькую кашу
20 часов сна в сутки — и он всё равно самый опасный хищник в природе
Помидорки черри вместо конфет: дети будут в восторге от этого необычного блюда

Обычные продукты на кухне — а эффект как от дорогого лечения

Здоровье

Некоторые продукты питания могут мягко, но эффективно улучшать состояние сосудов. О том, что стоит добавить в рацион, рассказали в интервью испанскому изданию El Español.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Продукты, которые поддерживают здоровье сосудов

Диетолог Клаудиа Джервасио советует каждый день есть чеснок — он полезен и в сыром виде, и после приготовления. Чеснок помогает снять воспаление и расширяет сосуды. Также она рекомендует напиток из куркумы, кокосового масла и чёрного перца — его лучше пить после еды.

Миа Рутенштейн предлагает обратить внимание на натто — ферментированные соевые бобы, популярные в Японии. В них содержится наттокиназа, которая помогает крови становиться менее густой. Кроме того, полезны лимон, капуста, салат романо, оливковое масло и зелёный чай.

Отдельно стоит сказать о чае. Терапевт Алёна Трояник отмечает, что чай не только богат антиоксидантами, но и ускоряет обмен веществ, помогает сосредоточиться, успокаивает, улучшает сон и снижает уровень "плохого" холестерина. При регулярном употреблении чай может сделать сосуды более эластичными.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды - эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Выглядело красиво, а закончилось капельницей: какие напитки опаснее водки
Еда и рецепты
Выглядело красиво, а закончилось капельницей: какие напитки опаснее водки Аудио 
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Сводка с фронта: Украина предала своих солдат дважды, у США кончились Patriot для ВСУ Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Последние материалы
Ночные звонки и голый выход: Джареда Лето обвинили в домогательствах к 16-летним
Без кнопки — никак: зачем в России собираются ограничить сенсорное управление в машинах
Сводка с фронта: Украина предала своих солдат дважды, у США кончились Patriot для ВСУ
Пресс мечты за 30 дней: топ-упражнений от фитнес-гуру
Волосы как в рекламе шампуня: за 5 секунд ты можешь добиться такого же блеска
Невидимая точка притяжения: птицы совершают один и тот же манёвр — 8 лет подряд
Полейте из чайника — и фитофтора отступит: помидоры будто оживают
Разрушение мифов о декрете: мнение Тины Канделаки шокирует взрослых мам
Лето на ложке: готовим лимонный десерт, чтобы освежиться в жару
Природа против хронической боли: воздух и вода лечат тело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.