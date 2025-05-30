Организм детей требует его ежедневно — иначе учёба превращается в кошмар

Может ли обычный витамин оказывать решающее влияние на здоровье и развитие ребёнка? Ответ — да. Витамин С не просто усиливает иммунитет во время простуды — он участвует в десятках ключевых процессов в организме. Он влияет на всё: от здоровья костей до концентрации внимания. И при этом организм не умеет его накапливать. Каждый день — новая доза.
В сезон вирусов и простуд родителям особенно важно поддерживать иммунитет ребёнка. И здесь витамин С — настоящая опора: он усиливает выработку лейкоцитов, борющихся с инфекцией, и помогает организму быстрее справляться с болезнью.
"При регулярном приёме витамин С сокращает длительность простуд и облегчает симптомы", — подчёркивают педиатры.
Организм растущего ребёнка постоянно обновляется: формируются ткани, укрепляются кости, развивается кожа и связки. Всё это требует коллагена — а его синтез невозможен без витамина С.
Что происходит при нехватке:
медленное заживление ран,
слабость костной системы,
проблемы с дёснами и зубами.
Развитие мозга — не менее важная часть взросления. Витамин С поддерживает работу нейромедиаторов — веществ, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками. Это влияет на:
внимание и концентрацию,
способность к обучению,
реакцию и память.
Исследования показывают, что дети с достаточным уровнем витамина С лучше справляются с учебной нагрузкой и демонстрируют более устойчивое внимание.
Современные дети живут в окружении вредных факторов: загрязнённый воздух, обработанные продукты, пластик. Витамин С работает как антиоксидант и защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Почему это важно:
предотвращение хронических воспалений,
защита сосудов и сердца,
профилактика ослабления иммунной системы в будущем.
Организм не накапливает витамин С — его нужно получать ежедневно. Лучшие источники:
апельсины, киви, клубника, шиповник;
болгарский перец, брокколи, капуста;
при необходимости — натуральные добавки (особенно если ребёнок привередлив в еде).
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