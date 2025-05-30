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Организм детей требует его ежедневно — иначе учёба превращается в кошмар

3:07
Здоровье

Может ли обычный витамин оказывать решающее влияние на здоровье и развитие ребёнка? Ответ — да. Витамин С не просто усиливает иммунитет во время простуды — он участвует в десятках ключевых процессов в организме. Он влияет на всё: от здоровья костей до концентрации внимания. И при этом организм не умеет его накапливать. Каждый день — новая доза.

Ребёнок за ноутбуком
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребёнок за ноутбуком

Почему детям особенно нужен витамин С?

1. Укрепление иммунитета — не единственная функция

В сезон вирусов и простуд родителям особенно важно поддерживать иммунитет ребёнка. И здесь витамин С — настоящая опора: он усиливает выработку лейкоцитов, борющихся с инфекцией, и помогает организму быстрее справляться с болезнью.

"При регулярном приёме витамин С сокращает длительность простуд и облегчает симптомы", — подчёркивают педиатры.

2. Витамин С — участник роста

Организм растущего ребёнка постоянно обновляется: формируются ткани, укрепляются кости, развивается кожа и связки. Всё это требует коллагена — а его синтез невозможен без витамина С.

Что происходит при нехватке:

  • медленное заживление ран,

  • слабость костной системы,

  • проблемы с дёснами и зубами.

Питание для ума: как витамин С влияет на мозг

Развитие мозга — не менее важная часть взросления. Витамин С поддерживает работу нейромедиаторов — веществ, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками. Это влияет на:

  • внимание и концентрацию,

  • способность к обучению,

  • реакцию и память.

Исследования показывают, что дети с достаточным уровнем витамина С лучше справляются с учебной нагрузкой и демонстрируют более устойчивое внимание.

Щит от токсинов: антиоксидантная роль

Современные дети живут в окружении вредных факторов: загрязнённый воздух, обработанные продукты, пластик. Витамин С работает как антиоксидант и защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Почему это важно:

  • предотвращение хронических воспалений,

  • защита сосудов и сердца,

  • профилактика ослабления иммунной системы в будущем.

А получают ли дети витамин С в нужном объёме?

Организм не накапливает витамин С — его нужно получать ежедневно. Лучшие источники:

  • апельсины, киви, клубника, шиповник;

  • болгарский перец, брокколи, капуста;

  • при необходимости — натуральные добавки (особенно если ребёнок привередлив в еде).

3 интересных факта:

  1. У морских свинок, как и у людей, организм не синтезирует витамин С — именно поэтому их часто используют в исследованиях.

  2. При дефиците витамина С у детей могут появиться синяки и кровоточивость дёсен без видимых причин.

  3. Витамин С усиливает усвоение железа — критично при анемии и в периоды активного роста.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. "не-" + лат. scorbutus "цинга") — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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