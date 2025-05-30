Сосуды как стекло, кровь как вода: почему вы покрываетесь синяками без причин

Кажется, синяк появился сам по себе — не ударялись, не ушибались, а кожа темнеет и болит. Такие спонтанные кровоизлияния под кожу нередко сигнализируют о проблемах, скрытых от глаз. И причина может крыться вовсе не в физической травме, а в состоянии сосудов, свертываемости крови и даже нехватке витаминов.
Врач-гематолог и старший научный сотрудник НЦАГиП им. Кулакова Мария Виноградова рассказала, что нарушение свертываемости крови может быть как врожденным, так и приобретённым. Важную роль здесь играют тромбоциты — клетки крови, отвечающие за остановку кровотечений.
"Состояние нередко связано с изменением количества тромбоцитов в организме", — объясняет специалист.
Иногда тромбоцитов становится меньше из-за перенесенной вирусной инфекции — это временное, но заметное состояние. Однако в редких случаях речь может идти о нарушении кроветворения — проблемах с костным мозгом, где вырабатываются клетки крови.
Чтобы разобраться в ситуации, врач рекомендует сдать:
общий анализ крови,
коагулограмму (проверка на свертываемость).
С возрастом стенки сосудов становятся менее прочными — это естественный процесс, но он может стать причиной постоянных синяков. При этом анализы крови могут оставаться в норме, что часто сбивает с толку.
Одной из важных причин образования синяков является нехватка питательных веществ:
Витамин C: при его дефиците сосудистая стенка становится хрупкой и легко травмируется;
Витамин K: необходим для синтеза плазменных факторов свертывания крови — его недостаток ведет к длительным и необъяснимым кровоподтёкам.
"Дефицит полезных элементов — тоже одна из причин. Например, из-за нехватки витамина С сосудистая стенка становится более ломкой. А недостаток витамина К ухудшает работу плазменных факторов свертывания", — уточняет Виноградова.
Если синяки появляются регулярно и особенно — на слизистых оболочках (например, во рту), это уже веский повод обратиться к врачу-гематологу. Возможно, организм подает сигналы о серьезной патологии, которую нельзя оставлять без внимания.
Ранее диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев дал рекомендации по питанию при варикозе, которые могут быть актуальны и при повышенной ломкости сосудов. В рацион стоит включить:
шпинат — источник витамина К и антиоксидантов;
жирную рыбу — богатую Омега-3 кислотами;
орехи — они содержат витамин Е и ценные жиры.
Такой подход поможет укрепить сосудистую стенку и улучшить общее состояние кровеносной системы, сообщает "Москва 24".
Хронический стресс может снижать уровень тромбоцитов и способствовать появлению синяков.
Аспирин и некоторые БАДы разжижают кровь и могут вызывать незаметные внутренние кровоизлияния.
Женщины чаще сталкиваются с необъяснимыми синяками из-за гормональных колебаний, особенно в предменструальный период.
Тромбоциты (от греч. θρόμβος - сгусток и κύτος — клетка; устаревшее название — кровяные пластинки) — небольшие (2-9 мкм) безъядерные плоские бесцветные форменные элементы крови, образующиеся из мегакариоцитов.
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