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Сосуды как стекло, кровь как вода: почему вы покрываетесь синяками без причин

3:31
Здоровье

Кажется, синяк появился сам по себе — не ударялись, не ушибались, а кожа темнеет и болит. Такие спонтанные кровоизлияния под кожу нередко сигнализируют о проблемах, скрытых от глаз. И причина может крыться вовсе не в физической травме, а в состоянии сосудов, свертываемости крови и даже нехватке витаминов.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

От чего действительно зависят синяки

Врач-гематолог и старший научный сотрудник НЦАГиП им. Кулакова Мария Виноградова рассказала, что нарушение свертываемости крови может быть как врожденным, так и приобретённым. Важную роль здесь играют тромбоциты — клетки крови, отвечающие за остановку кровотечений.

"Состояние нередко связано с изменением количества тромбоцитов в организме", — объясняет специалист.

Когда вирус — не только инфекция, но и причина

Иногда тромбоцитов становится меньше из-за перенесенной вирусной инфекции — это временное, но заметное состояние. Однако в редких случаях речь может идти о нарушении кроветворения — проблемах с костным мозгом, где вырабатываются клетки крови.

Чтобы разобраться в ситуации, врач рекомендует сдать:

  • общий анализ крови,

  • коагулограмму (проверка на свертываемость).

Сосуды, которые не справляются

С возрастом стенки сосудов становятся менее прочными — это естественный процесс, но он может стать причиной постоянных синяков. При этом анализы крови могут оставаться в норме, что часто сбивает с толку.

Витаминный дефицит: как он сказывается

Одной из важных причин образования синяков является нехватка питательных веществ:

  • Витамин C: при его дефиците сосудистая стенка становится хрупкой и легко травмируется;

  • Витамин K: необходим для синтеза плазменных факторов свертывания крови — его недостаток ведет к длительным и необъяснимым кровоподтёкам.

"Дефицит полезных элементов — тоже одна из причин. Например, из-за нехватки витамина С сосудистая стенка становится более ломкой. А недостаток витамина К ухудшает работу плазменных факторов свертывания", — уточняет Виноградова.

Когда стоит обратиться к врачу

Если синяки появляются регулярно и особенно — на слизистых оболочках (например, во рту), это уже веский повод обратиться к врачу-гематологу. Возможно, организм подает сигналы о серьезной патологии, которую нельзя оставлять без внимания.

Питание для здоровья сосудов: советы диетолога

Ранее диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев дал рекомендации по питанию при варикозе, которые могут быть актуальны и при повышенной ломкости сосудов. В рацион стоит включить:

  • шпинат — источник витамина К и антиоксидантов;

  • жирную рыбу — богатую Омега-3 кислотами;

  • орехи — они содержат витамин Е и ценные жиры.

Такой подход поможет укрепить сосудистую стенку и улучшить общее состояние кровеносной системы, сообщает "Москва 24".

Интересные факты по теме

  1. Хронический стресс может снижать уровень тромбоцитов и способствовать появлению синяков.

  2. Аспирин и некоторые БАДы разжижают кровь и могут вызывать незаметные внутренние кровоизлияния.

  3. Женщины чаще сталкиваются с необъяснимыми синяками из-за гормональных колебаний, особенно в предменструальный период.

Уточнения

Тромбоциты (от греч. θρόμβος - сгусток и κύτος — клетка; устаревшее название — кровяные пластинки) — небольшие (2-9 мкм) безъядерные плоские бесцветные форменные элементы крови, образующиеся из мегакариоцитов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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