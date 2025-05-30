Бросили курить — а теперь не можете оторваться от сладкого? Вот что на самом деле происходит

4:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие знают, что бросить курить — задача не из лёгких. Но немногие догадываются, что питание в этот период может стать мощной опорой. Оно способно облегчить симптомы, поддержать психику и ускорить восстановление организма.

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Еда как союзник: как правильно питаться при отказе от курения

Когда человек решает отказаться от сигарет, его организм начинает адаптироваться к новой реальности. Эти изменения затрагивают как физиологию, так и психоэмоциональное состояние. Чтобы пройти этот путь легче, врач-гастроэнтеролог городской поликлиники №1 Анастасия Акжигитова советует обратить особое внимание на питание.

Питательные вещества: вернуть утраченный баланс

По словам специалиста, табак истощает запасы витаминов и минералов. Поэтому важно наполнить рацион полезными и разнообразными продуктами. В первую очередь это:

свежие овощи и фрукты,

цельнозерновые продукты,

белковые блюда (мясо, рыба, бобовые),

источники полезных жиров (авокадо, орехи, растительные масла).

Такой рацион поддержит общее самочувствие и поможет восполнить дефицит питательных веществ.

"Курение истощает организм. Разнообразный рацион поможет вернуть необходимый баланс нутриентов", — говорит Акжигитова.

Тяга к сладкому: сигнал, который нельзя игнорировать

После отказа от сигарет уровень дофамина в организме снижается. А именно этот гормон отвечает за чувство радости и удовольствия. Чтобы компенсировать его нехватку, человек начинает чаще тянуться к сладкому. Это временное явление, но если не контролировать рацион, оно может перерасти в постоянную зависимость.

Чтобы избежать скачков сахара в крови и резких приступов голода, специалист рекомендует:

включать в рацион медленные углеводы: овсянку, бобовые, нежирные кисломолочные продукты;

избегать избытка быстрых углеводов — сахара, выпечки, десертов.

Вода как основной детокс-помощник

Курение провоцирует обезвоживание, а значит, отказ от сигарет требует увеличения потребления жидкости. Чистая вода помогает ускорить процессы выведения токсинов и восстановить обмен веществ.

Кроме воды, полезными будут:

зелёный чай — благодаря своим антиоксидантным свойствам,

свежевыжатые соки,

травяные настои и отвары.

А вот кофе и алкоголь лучше исключить — они могут провоцировать желание вернуться к курению.

Антиоксиданты: клеточная защита и восстановление

Отказ от курения запускает процессы очищения в организме, но при этом возможны воспалительные реакции. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов помогают справиться с этими эффектами. Особенно полезны:

ягоды (черника, клюква, малина),

листовая зелень,

овощи (морковь, сладкий перец, брокколи),

орехи и семена.

"Антиоксиданты снижают воспаление и защищают клетки. Это особенно важно в период отказа от никотина", — поясняет врач.

Режим и регулярность: структура вместо хаоса

Питание по графику — важный элемент стабильности. Регулярные приёмы пищи не только помогают избежать приступов голода, но и уменьшают эмоциональные колебания. Подход "меньше, но чаще" помогает держать уровень энергии на стабильном уровне и снижает риск срывов.

Продукты-ловушки: что может мешать

Есть продукты, которые напрямую ассоциируются с курением и могут вызывать рецидив. В первую очередь это:

кофе,

алкогольные напитки.

Они стимулируют нервную систему и усиливают желание закурить. Врач советует заменить их альтернативами, которые помогут расслабиться, но не навредят: травяными чаями, компотами, натуральными соками, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Интересные факты по теме

У курильщиков в среднем уровень витамина C на 40% ниже, чем у некурящих. Овощи семейства крестоцветных, особенно брокколи, способствуют активному очищению лёгких. Исследования показывают, что морковный сок помогает уменьшить тягу к сигаретам — благодаря высокому содержанию бета-каротина.