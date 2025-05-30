Бросили курить — а теперь не можете оторваться от сладкого? Вот что на самом деле происходит

Многие знают, что бросить курить — задача не из лёгких. Но немногие догадываются, что питание в этот период может стать мощной опорой. Оно способно облегчить симптомы, поддержать психику и ускорить восстановление организма.
Когда человек решает отказаться от сигарет, его организм начинает адаптироваться к новой реальности. Эти изменения затрагивают как физиологию, так и психоэмоциональное состояние. Чтобы пройти этот путь легче, врач-гастроэнтеролог городской поликлиники №1 Анастасия Акжигитова советует обратить особое внимание на питание.
По словам специалиста, табак истощает запасы витаминов и минералов. Поэтому важно наполнить рацион полезными и разнообразными продуктами. В первую очередь это:
свежие овощи и фрукты,
цельнозерновые продукты,
белковые блюда (мясо, рыба, бобовые),
источники полезных жиров (авокадо, орехи, растительные масла).
Такой рацион поддержит общее самочувствие и поможет восполнить дефицит питательных веществ.
"Курение истощает организм. Разнообразный рацион поможет вернуть необходимый баланс нутриентов", — говорит Акжигитова.
После отказа от сигарет уровень дофамина в организме снижается. А именно этот гормон отвечает за чувство радости и удовольствия. Чтобы компенсировать его нехватку, человек начинает чаще тянуться к сладкому. Это временное явление, но если не контролировать рацион, оно может перерасти в постоянную зависимость.
Чтобы избежать скачков сахара в крови и резких приступов голода, специалист рекомендует:
включать в рацион медленные углеводы: овсянку, бобовые, нежирные кисломолочные продукты;
избегать избытка быстрых углеводов — сахара, выпечки, десертов.
Курение провоцирует обезвоживание, а значит, отказ от сигарет требует увеличения потребления жидкости. Чистая вода помогает ускорить процессы выведения токсинов и восстановить обмен веществ.
Кроме воды, полезными будут:
зелёный чай — благодаря своим антиоксидантным свойствам,
свежевыжатые соки,
травяные настои и отвары.
А вот кофе и алкоголь лучше исключить — они могут провоцировать желание вернуться к курению.
Отказ от курения запускает процессы очищения в организме, но при этом возможны воспалительные реакции. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов помогают справиться с этими эффектами. Особенно полезны:
ягоды (черника, клюква, малина),
листовая зелень,
овощи (морковь, сладкий перец, брокколи),
орехи и семена.
"Антиоксиданты снижают воспаление и защищают клетки. Это особенно важно в период отказа от никотина", — поясняет врач.
Питание по графику — важный элемент стабильности. Регулярные приёмы пищи не только помогают избежать приступов голода, но и уменьшают эмоциональные колебания. Подход "меньше, но чаще" помогает держать уровень энергии на стабильном уровне и снижает риск срывов.
Есть продукты, которые напрямую ассоциируются с курением и могут вызывать рецидив. В первую очередь это:
кофе,
алкогольные напитки.
Они стимулируют нервную систему и усиливают желание закурить. Врач советует заменить их альтернативами, которые помогут расслабиться, но не навредят: травяными чаями, компотами, натуральными соками, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
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