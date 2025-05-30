Чем опасен недолеченный хронический гайморит

Гайморит — это воспаление верхнечелюстных (гайморовых) пазух, и в хронической форме он может протекать вяло, но при этом наносить организму серьёзный вред.
Многие склонны недооценивать это заболевание, особенно если симптомы не слишком выражены. Однако игнорирование лечения может привести к ряду осложнений.
Основные риски
Распространение инфекции на глазницы (вплоть до потери зрения);
Снижение иммунитета
Постоянный очаг воспаления истощает иммунную систему, организм становится более уязвим к другим инфекциям.
Обострения и потеря обоняния
При каждом ОРВИ гайморит может обостряться, а длительное воспаление слизистой — привести к стойкому снижению или потере обоняния.
Недолеченный хронический гайморит — это не просто "долгая простуда", а потенциальный источник опасных для жизни осложнений. При первых признаках хронического воспаления (затяжной насморк, боли в области лица, заложенность) важно пройти полную диагностику и довести лечение до конца.
В некоторых случаях может потребоваться не только медикаментозная терапия, но и хирургическое вмешательство (например, пункция или операция по санации пазух).
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