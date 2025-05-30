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Чем опасен недолеченный хронический гайморит

1:34
Здоровье

Гайморит — это воспаление верхнечелюстных (гайморовых) пазух, и в хронической форме он может протекать вяло, но при этом наносить организму серьёзный вред.

Девушка чихает
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка чихает

Многие склонны недооценивать это заболевание, особенно если симптомы не слишком выражены. Однако игнорирование лечения может привести к ряду осложнений.

Основные риски

Распространение инфекции на глазницы (вплоть до потери зрения);

  • на кости лица (остеомиелит);
  • на головной мозг (менингит, абсцесс, тромбоз синусов).
  • Проблемы с дыханием и сном
  • Постоянная заложенность носа и отёк затрудняют дыхание, вызывают хроническую усталость, нарушают сон.

Снижение иммунитета

Постоянный очаг воспаления истощает иммунную систему, организм становится более уязвим к другим инфекциям.

Обострения и потеря обоняния

При каждом ОРВИ гайморит может обостряться, а длительное воспаление слизистой — привести к стойкому снижению или потере обоняния.

Недолеченный хронический гайморит — это не просто "долгая простуда", а потенциальный источник опасных для жизни осложнений. При первых признаках хронического воспаления (затяжной насморк, боли в области лица, заложенность) важно пройти полную диагностику и довести лечение до конца.

В некоторых случаях может потребоваться не только медикаментозная терапия, но и хирургическое вмешательство (например, пункция или операция по санации пазух).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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