Чем опасен недолеченный хронический гайморит

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гайморит — это воспаление верхнечелюстных (гайморовых) пазух, и в хронической форме он может протекать вяло, но при этом наносить организму серьёзный вред.

Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка чихает

Многие склонны недооценивать это заболевание, особенно если симптомы не слишком выражены. Однако игнорирование лечения может привести к ряду осложнений.

Основные риски

Распространение инфекции на глазницы (вплоть до потери зрения);

на кости лица (остеомиелит);

на головной мозг (менингит, абсцесс, тромбоз синусов).

Проблемы с дыханием и сном

Постоянная заложенность носа и отёк затрудняют дыхание, вызывают хроническую усталость, нарушают сон.

Снижение иммунитета

Постоянный очаг воспаления истощает иммунную систему, организм становится более уязвим к другим инфекциям.

Обострения и потеря обоняния

При каждом ОРВИ гайморит может обостряться, а длительное воспаление слизистой — привести к стойкому снижению или потере обоняния.

Недолеченный хронический гайморит — это не просто "долгая простуда", а потенциальный источник опасных для жизни осложнений. При первых признаках хронического воспаления (затяжной насморк, боли в области лица, заложенность) важно пройти полную диагностику и довести лечение до конца.

В некоторых случаях может потребоваться не только медикаментозная терапия, но и хирургическое вмешательство (например, пункция или операция по санации пазух).