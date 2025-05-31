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Разрушаем мифы: 6 заблуждений о похудении, мешающих вам достичь цели

2:52
Здоровье

Похудение — задача непростая. В последние годы Интернет заполонили "эксперты", предлагающие всевозможные советы. Давайте разберёмся, какие из них не имеют под собой научной основы.

Напольные весы и надпись Похудей сейчас
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Напольные весы и надпись Похудей сейчас

Миф 1: Для похудения нужны специальные добавки

Многие верят, что существуют волшебные таблетки или порошки, которые помогут быстро сбросить вес. Но это не так. Во-первых, добавки часто не проходят должного контроля качества, и их эффективность и безопасность не доказаны. Во-вторых, даже если они работают, их вклад в снижение веса обычно незначителен. Лучше сосредоточиться на сбалансированном питании и регулярных физических нагрузках, советует az-jenata.bg.

Миф 2: Углеводы — враг номер один

Углеводы — важный источник энергии для организма. Исключать их из рациона полностью не стоит, особенно если вы занимаетесь спортом. Простые углеводы (сладости, выпечка) могут быть вредны, но сложные (овощи, цельнозерновые продукты) полезны. Важно следить за качеством углеводов, а не за их количеством.

Миф 3: Упражнения — главный способ похудеть

Физические нагрузки важны для здоровья, но они не являются основным средством для снижения веса. Исследования показывают, что на долю упражнений приходится лишь около 10% потери веса. Гораздо важнее следить за калорийностью рациона.

Миф 4: Жиры делают вас сытым

Жиры действительно очень калорийны, но они не являются главной причиной набора веса. Важно контролировать общее количество потребляемых калорий, а не только содержание жиров. Полезные жиры необходимы для здоровья, поэтому исключать их из рациона не стоит.

Миф 5: Завтрак обязателен для похудения

Некоторые считают, что завтрак помогает ускорить обмен веществ и контролировать аппетит. Однако исследования показывают, что пропуск завтрака не всегда приводит к набору веса. Главное — следить за общим рационом и не переедать в течение дня.

Миф 6: Всё зависит от силы воли

Ожирение — это хроническое заболевание, а не просто результат лени. Поведение и окружающая среда играют важную роль, но причины ожирения гораздо сложнее. Не стоит винить себя за лишний вес, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Похудение требует комплексного подхода. Важно не только следить за питанием и физической активностью, но и понимать, что это процесс, требующий времени и усилий. Не верьте мифам, ориентируйтесь на научные данные и будьте последовательны в своих действиях.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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