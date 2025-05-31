10 причин добавить куркуму в рацион: откройте секреты её целительной силы

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куркума — это ярко-желтая специя, получаемая из корневищ растения куркума длинная (Curcuma longa), принадлежащего к семейству имбирных. На протяжении веков она используется в кулинарии Индии и Азии. Сегодня куркуму применяют для приготовления золотого молока, ароматизации блюд, окрашивания пасхальных яиц и многого другого.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Куркума обладает мощным активным компонентом — куркумином, который известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Благодаря этому куркуму часто называют одним из самых полезных ингредиентов, и она даже входит в состав различных пищевых добавок, пишет az-jenata.bg.

Вот 10 причин, почему стоит включить куркуму в свой рацион:

Снижает воспаление. Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает сильными противовоспалительными свойствами. Регулярное употребление этой специи может помочь уменьшить воспаление, вызывающее хронические заболевания, такие как артрит и болезни сердца. Укрепляет иммунитет. Антиоксиданты, содержащиеся в куркуме, помогают поддерживать иммунную систему, защищая организм от инфекций и заболеваний. Улучшает пищеварение. Куркума известна своими положительными свойствами для здоровья пищеварительной системы. Она помогает облегчить симптомы кислотного рефлюкса и гастрита. Поддерживает здоровье сердца. Исследования показывают, что куркума способна снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и предотвращать закупорку артерий. Регулирует уровень сахара в крови. Согласно исследованиям, куркумин улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск развития диабета 2 типа. Снимает менструальные спазмы. Куркума обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, которые помогают уменьшить дискомфорт, связанный с менструацией, улучшить кровообращение и расслабить мышцы матки. Поддерживает здоровье десен. Антимикробные свойства куркумы способствуют здоровью десен и свежести дыхания. Полоскание рта водой с куркумой помогает уменьшить воспаление десен и предотвратить образование зубного налета. Уменьшает боль в суставах. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумина помогают снять отеки и боль в суставах, что особенно полезно для людей, страдающих артритом. Способствует снижению веса. Куркума ускоряет обмен веществ, улучшает жировой обмен и уменьшает воспаление, связанное с ожирением. Поддерживает печень. Куркумин улучшает функцию печени и процесс детоксикации организма, предотвращая жировую болезнь печени и помогая печени эффективно перерабатывать токсины.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).



