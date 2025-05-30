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Один тост, два мазка, три вздоха облегчения: рецепт от скачков давления

2:02
Здоровье

Можно ли обычным перекусом стабилизировать артериальное давление? Оказывается, да. Главное — выбрать правильные продукты, и вы не только избавитесь от чувства голода, но и поможете своему организму держать давление под контролем.

Завтрак в постели
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в постели

Один из лучших вариантов — это комбинация из банана, арахисовой пасты и цельнозернового тоста. Простая, вкусная и полезная закуска.

Почему это работает

1. Калий в действии

Бананы — не рекордсмены по содержанию калия, но зато доступны и удобны. Один средний фрукт даёт около 9% от дневной нормы этого важного электролита. Калий регулирует баланс жидкости в организме и помогает сердцу работать без сбоев.

2. Белок + жиры = сытость

Всего две ложки натуральной арахисовой пасты — это около 7 г белка, 12 г полезных жиров и 2 г клетчатки. Отличный заряд энергии и насыщения. Ищите пасту без добавок — минимум сахара и соли.

3. Цельнозерновой хлеб

Хлеб с отрубями и зародышем пшеницы содержит клетчатку, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье сердца. Он также помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. Главное — выбирайте хлеб с минимумом соли и сахара, и хотя бы с 2 г клетчатки на ломтик.

Как поддерживать давление с помощью питания

Диета DASH

Рацион с упором на овощи, фрукты, цельные злаки, молочку, бобовые, орехи, рыбу и птицу. Главное правило — меньше соли. Рекомендуется не превышать 2300 мг натрия в день.

Готовьте дома

Полуфабрикаты и фастфуд часто перегружены солью. Готовьте сами: например, жареные овощи с яичницей и тот самый тост с арахисовой пастой, бананом и щепоткой корицы — идеальное утро для сердца.

Уточнения

Ара́хисовая па́ста — паста из перетёртых в муку бобов арахиса, в которую может добавляться небольшое количество растительного масла и соли.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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