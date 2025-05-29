Курение рядом с ребёнком: чем это грозит на самом деле

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безопасного табачного дыма не существует — особенно для детей. В помещении, где курят, ребёнок рискует не только собственным здоровьем сегодня, но и будущим завтра. Об этом напомнила врач-педиатр Джамиля Долотина, призвав родителей полностью исключить контакт ребёнка с табачными испарениями.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Что происходит с организмом ребёнка при пассивном курении

Микрочастицы табачного дыма оседают в дыхательных путях, нарушая работу лёгких. От этого страдают альвеолы — важнейшие структуры, отвечающие за насыщение организма кислородом. В результате у детей снижается иммунитет, учащаются случаи ОРВИ, бронхитов, пневмоний. Растёт риск развития астмы и хронических заболеваний лёгочной системы.

Токсины раздражают слизистые, вызывая кашель, першение, головную боль, сухость во рту, слезотечение и головокружение. Психоэмоциональное состояние тоже страдает: появляются нервозность, трудности с концентрацией, ухудшается сон, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Подростки и никотин: опасность втягивания

Подростки, часто находящиеся рядом с курящими взрослыми, быстрее перенимают привычку. Медики замечают у них задержку роста, нарушение полового созревания, сбои в работе щитовидной железы. Курящие подростки жалуются на одышку, скачки давления, снижение памяти и внимания.

Органы зрения, ЖКТ, гормональная система — всё это также находится под ударом. Никотин особенно агрессивен по отношению к растущему организму.

Что делать родителям

Ребёнку нужна не только защита от табачного дыма, но и поддержка. Родители призваны:

Формировать дома атмосферу, свободную от курения

Демонстрировать здоровый образ жизни на личном примере

Участвовать в жизни ребёнка, интересоваться его кругом общения

Обсуждать с подростками вред привычек открыто

При первых тревожных сигналах обращаться к педиатрам и психологам

Только в атмосфере доверия и поддержки можно уберечь ребёнка от никотиновой зависимости.

Уточнения

Куре́ние — пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

