Мышцы, как резинка, а не дерево: этот набор продуктов работает лучше растяжки

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Да-да, гибкость зависит не только от растяжки, но и от того, что вы едите. Некоторые продукты работают как натуральный "тюнинг" для мышц — делают их эластичнее, уменьшают спазмы и помогают быстрее восстанавливаться. Ниже — что добавить в рацион, чтобы тело стало подвижным, а движения — легкими и свободными.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian Омега-3

Магний — "успокоитель" для мышц

Этот микроэлемент помогает мышцам расслабляться после нагрузки и регулирует работу кальция, натрия и калия внутри клеток. При его нехватке часто возникают судороги и спазмы, а сами мышцы становятся жесткими и плохо поддаются растяжке.

Включите в рацион:

тыквенные семечки, миндаль, кешью, подсолнечные семечки

шпинат, листовую капусту, мангольд

овсянку, гречку, пшено, коричневый рис

авокадо, бананы, финики, инжир

фасоль, нут, чечевицу, сою

черный шоколад от 70%

Взрослому необходимо 300-400 мг магния в сутки.

Кальций + витамин D = баланс силы и расслабления

Кальций участвует в сокращении мышц, а витамин D помогает ему усваиваться. Вместе они отвечают за правильное напряжение и расслабление мышечных волокон. При дефиците часто возникают слабость и судороги.

Добавьте в меню: молочные продукты, брокколи, жирную рыбу, миндаль.

Вода — основа гибкого тела

Мышцы состоят из воды на 70-75%, и без неё они становятся жесткими и уязвимыми.

Пейте 30 мл на 1 кг веса в день, а при тренировках — ещё больше. Увлажнённые ткани работают лучше, а риск микротравм снижается.

Антиоксиданты — защита от внутренних повреждений

Во время растяжки в теле образуются свободные радикалы, разрушающие мышцы. Антиоксиданты их нейтрализуют. Особенно полезны:

ягоды

зелёный чай

тёмный шоколад

Белки — строительный материал для гибкости

После тренировки в мышцах возникают микроразрывы. Белок помогает их восстановить, делая ткани сильнее и эластичнее. Особенно важен коллаген — он укрепляет связки и сухожилия.

Источники: курица, рыба, яйца, сыр, тофу, бобовые.

Омега-3 — движению зелёный свет

Эти жирные кислоты снижают воспаления, улучшают циркуляцию и защищают суставы. Результат — больше подвижности и меньше боли после тренировки.

Где искать: лосось, скумбрия, авокадо, льняное семя, грецкие орехи, зелёный чай.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

