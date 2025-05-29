Мышцы, как резинка, а не дерево: этот набор продуктов работает лучше растяжки

Да-да, гибкость зависит не только от растяжки, но и от того, что вы едите. Некоторые продукты работают как натуральный "тюнинг" для мышц — делают их эластичнее, уменьшают спазмы и помогают быстрее восстанавливаться. Ниже — что добавить в рацион, чтобы тело стало подвижным, а движения — легкими и свободными.
Этот микроэлемент помогает мышцам расслабляться после нагрузки и регулирует работу кальция, натрия и калия внутри клеток. При его нехватке часто возникают судороги и спазмы, а сами мышцы становятся жесткими и плохо поддаются растяжке.
Взрослому необходимо 300-400 мг магния в сутки.
Кальций + витамин D = баланс силы и расслабления
Кальций участвует в сокращении мышц, а витамин D помогает ему усваиваться. Вместе они отвечают за правильное напряжение и расслабление мышечных волокон. При дефиците часто возникают слабость и судороги.
Добавьте в меню: молочные продукты, брокколи, жирную рыбу, миндаль.
Мышцы состоят из воды на 70-75%, и без неё они становятся жесткими и уязвимыми.
Пейте 30 мл на 1 кг веса в день, а при тренировках — ещё больше. Увлажнённые ткани работают лучше, а риск микротравм снижается.
Антиоксиданты — защита от внутренних повреждений
Во время растяжки в теле образуются свободные радикалы, разрушающие мышцы. Антиоксиданты их нейтрализуют. Особенно полезны:
После тренировки в мышцах возникают микроразрывы. Белок помогает их восстановить, делая ткани сильнее и эластичнее. Особенно важен коллаген — он укрепляет связки и сухожилия.
Источники: курица, рыба, яйца, сыр, тофу, бобовые.
Эти жирные кислоты снижают воспаления, улучшают циркуляцию и защищают суставы. Результат — больше подвижности и меньше боли после тренировки.
Где искать: лосось, скумбрия, авокадо, льняное семя, грецкие орехи, зелёный чай.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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