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Зал больше не навредит здоровью: вот 3 простых правила для эффективных и безопасных тренировок

Здоровье

Чтобы достичь идеальной физической формы, важно не только заботиться о внешности, но и думать о здоровье и самочувствии. Хорошие тренировки в фитнесе имеют несколько секретов, которые помогут вам не только улучшить фигуру, но и обезопасить тело от травм.

Девушка делает ягодичный мостик
Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает ягодичный мостик

Мобильность — ключ к успеху

Мобильность в фитнесе — это способность суставов двигаться в полном диапазоне без боли или ограничений. Это не просто гибкость, а комбинация с силовой стабильностью суставов. Как объясняет тренер, если суставы ограничены в движении, то мышцы не могут работать на полную мощность. Напряжение в бедрах, лодыжках или плечах также мешает хорошей физической подготовке.

Поэтому подвижность — это не просто растяжка. Это подготовка тела к выработке силы и предотвращению травм. Чтобы развить подвижность, можно делать упражнения, такие как приседания с гантелями, шпагат или наклоны с поворотами туловища.

Не забывайте о плиометрии

Плиометрия — это упражнения, направленные на развитие взрывной силы и скорости. Это отличный способ улучшить спортивную форму, ускорить сжигание калорий и укрепить мышцы. Важно не только прыгать выше, но и двигаться быстрее и дольше.

Пример таких упражнений — прыжки на коробку на одной ноге, быстрые прыжки с чередованием ног или полуприседания с прыжком на коленях. Плиометрия помогает развить координацию и выносливость, а также способствует укреплению нижней части тела.

Поднятие тяжестей: не всегда путь к силе

Не всегда поднятие тяжестей означает, что вы становитесь сильнее. Например, даже если вы увеличиваете рабочий вес, но делаете это с плохой техникой, результаты могут быть противоположными. Неправильное выполнение упражнений чревато травмами, а не ростом мышц.

Кроме того, если постоянно использовать одинаковый вес, без увеличения нагрузки, мышцы перестают адаптироваться. Это снижает эффективность тренировки и может привести к перегрузке суставов и связок.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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