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Летнее солнце и ваша кожа: что нужно знать, чтобы избежать обезвоживания

3:17
Здоровье

Летнее солнце и высокая температура — не только приятные моменты, но и большая угроза для кожи. С наступлением тепла наша кожа становится особенно уязвимой к обезвоживанию. Потеря влаги приводит к сухости, раздражению и снижению упругости. Чтобы предотвратить эти неприятности и сохранить здоровый внешний вид, нужно придерживаться нескольких простых, но важных рекомендаций.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Как сохранить кожу увлажнённой и здоровой

Правильное увлажнение

После отдыха на море или в бассейне не забывайте о важности увлажнения. Сразу после купания тщательно смойте остатки соли или хлора тёплой водой и нанесите увлажняющий крем или сыворотку. Это поможет восстановить утраченную влагу и предотвратить сухость.

Гиалуроновая кислота и глицерин

Летом особенно полезны кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом и другими увлажняющими веществами. Эти компоненты прекрасно удерживают влагу, сохраняя кожу мягкой и увлажнённой.

Меньше горячей воды

Воздержитесь от умывания горячей водой. Она усиливает обезвоживание кожи. Лучше использовать тёплую или прохладную воду.

Достаточное количество воды

Важно не забывать о гидратации изнутри. Рекомендуется пить около 1,5-2 литров воды в день, но объем может варьироваться в зависимости от температуры воздуха и уровня активности. Помимо воды полезно добавлять в рацион арбузы, огурцы и цитрусовые, которые насыщены влагой.

Омега-3 и витамины

Для поддержания кожи важно сбалансированное питание. Включайте в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами A, C и E.

Избегайте агрессивных средств

Летние средства ухода должны быть мягкими. Избегайте продуктов с ароматизаторами, спиртом и агрессивными кислотами, которые могут пересушить кожу. Подберите для себя безопасные кремы и лосьоны с увлажняющими компонентами.

Увлажнители воздуха

В помещениях с сухим воздухом кожа может терять влагу. Увлажнители помогут поддерживать нужный уровень влажности, что способствует лучшему увлажнению.

Не забывайте о солнцезащитном креме

Каждый раз перед выходом на улицу обязательно наносите SPF-защиту. Это не только предотвратит ожоги, но и защитит кожу от преждевременного старения и пигментации.

Что вредит коже летом

Летнее время может быть опасным для кожи по нескольким причинам:

  • Высокая температура и жара могут вызывать перегрев и повышенное потоотделение, что ведет к обезвоживанию и раздражению.
  • Агрессивные косметические средства, такие как пилинги или спиртовые тоники, способны усиливать сухость и раздражение.
  • Загрязнение воздуха и пыль могут забивать поры, вызывать воспаления и высыпания.

Для защиты кожи важно регулярно очищать её от загрязнений и не забывать о солнцезащитных средствах.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Ниязов Аслан
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