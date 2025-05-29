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Обычная операция или чудо-лекарство: новый способ лечения полипов носа, который изменит всё

Здоровье

Знаете ли вы, что существует новое лекарство, которое может стать настоящим прорывом в лечении полипов носа? Тезепелумаб, разработанный фармацевтической компанией AstraZeneca, вызывает большой интерес в медицинской среде. В клиническом исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The New England Journal of Medicine, препарат был протестирован на 203 пациентах с хроническим риносинуситом и показал многообещающие результаты: значительно уменьшил размер полипов и частоту носовых симптомов.

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Что такое полипы носа и как они влияют на пациентов

Полипы носа — это доброкачественные разрастания, которые формируются на слизистой оболочке носа и могут блокировать воздушные проходы, ухудшая обоняние и вызывая такие симптомы, как постоянная заложенность носа и головные боли. Чаще всего полипы встречаются у людей с хроническим риносинуситом, особенно у тех, кто не получает должного лечения для контроля воспаления.

Преимущества тезепелумаба

Результаты клинического исследования с тезепелумабом оказались впечатляющими. Применение препарата привело к снижению потребности в хирургическом вмешательстве на 98% и на 88% снизило использование кортикостероидов — препаратов, обычно применяемых для контроля воспаления. В Бразилии тезепелумаб уже одобрен для лечения тяжелой астмы, и компания AstraZeneca ожидает разрешения от Национального агентства санитарного контроля (ANVISA) на расширение показаний для лечения полипов носа.

Как действует тезепелумаб

Тезепелумаб — это моноклональное антитело, которое блокирует специфические механизмы воспалительного ответа, обеспечивая более целенаправленное и эффективное лечение. Препарат вводится через ежемесячные инъекции, что облегчает соблюдение режима лечения пациентами. Несмотря на многообещающие результаты, были зафиксированы побочные эффекты, такие как головные боли и эпизоды носового кровотечения, однако препарат прошел строгие испытания на безопасность.

Факторы риска для полипов носа

К основным факторам риска развития полипов носа относятся:

  • Несвоевременное лечение аллергического ринита, который поддерживает хроническое воспаление
  • Рецидивирующие острые синуситы, часто связанные с анатомическими нарушениями или системными заболеваниями
  • Тяжелые случаи астмы
  • Аллергия на лекарства, особенно аспирин и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

Этот прорыв с тезепелумабом открывает новую надежду для пациентов, страдающих от изнуряющих симптомов полипов носа и до сих пор имеющих ограниченные варианты эффективного лечения.

Уточнения

Нос (лат. nasus, др.-греч. ῥινός [rhinos]) — орган для распознавания запахов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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