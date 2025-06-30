Выкидывать масло от тунца — это ошибка: почему оно стоит вашего внимания и как его использовать

3:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь идет о консервированном тунце, многие люди, как правило, просто выбрасывают масло, в котором он хранится. Однако это большая ошибка! Как утверждает доктор Микела Тревизан, биолог-диетолог, это не только пустая трата пищи, но и вред для экологии, так как масло загрязняет окружающую среду. Но на самом деле, если правильно использовать это масло, оно может быть очень полезным для вашего здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Консервированный тунец в оливковом масле

Омега-3 и витамин D: ценность масла

Масло, в котором консервируется тунец, обогащается питательными веществами рыбы, такими как омега-3 и витамин D. Омега-3 жирные кислоты выполняют важные функции в организме, такие как снижение уровня холестерина, предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний и борьба с воспалениями. Также омега-3 способствуют укреплению клеточных мембран и улучшению работы мозга.

Важно помнить, что омега-3 усваиваются легче, если они находятся в жировой среде рыбы, а значит, выбрасывание масла лишает вас этих ценных веществ. Это же касается и витамина D, который растворяется в масле и имеет ключевое значение для здоровья костей и иммунной системы.

Что выбрать — оливковое масло или обычное растительное

Есть масло и масло! Оливковое масло первого отжима сохраняет множество полезных веществ, включая антиоксиданты и полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами. В отличие от него, рафинированные масла, обработанные высокой температурой и химическими растворителями, не обладают такими полезными свойствами. Поэтому если вы хотите использовать масло тунца для готовки, выбирайте тот продукт, который консервируется в оливковом масле первого отжима. Однако такие банки стоят дороже и встречаются не так часто.

Тунец в воде: полезность и особенности

Если вам по душе тунец в воде, он тоже может быть хорошим выбором. Хотя он более соленый и менее калорийный, чем консервированный в масле, тунец в воде все равно содержит полезные омега-3. Рассол, в котором он хранится, можно использовать для приготовления пасты, рыбы или тушеных овощей, что придаст блюду дополнительный вкус. Также существуют варианты с низким содержанием соли, обогащенные оливковым маслом первого отжима, которые идеально подходят для заправки салатов.

Питание и окружающая среда

Тунец — отличный источник белка, витаминов и минералов, таких как кальций, железо и селен. Он даже содержит триптофан — предшественник серотонина, который помогает улучшить настроение. Однако стоит учитывать, что консервированный тунец может содержать гистамин, который вызывает аллергию у чувствительных людей. Кроме того, ртуть может быть в тунце, особенно в тех его видах, которые растут медленно, таких как желтоперый тунец. Полосатый тунец, наоборот, накапливает меньше ртути и растет быстрее, что делает его более экологичным выбором.

Как выбрать правильный тунец

Перед покупкой стоит обратить внимание на содержание омега-3 на этикетке, а также проверить, какое масло использовалось для консервирования. Оптимальный выбор — тунец в оливковом масле первого отжима или в рассоле с низким содержанием соли. Но также не забудьте проверить, насколько устойчиво рыболовство, производящее этот продукт, чтобы не поддерживать чрезмерный вылов рыбы. Такие сертификаты, как MSC или Dolphin Safe, гарантируют экологическую безопасность продукта.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

