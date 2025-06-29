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Переводите будильник несколько раз за утро? Вы не замечаете, но вот как ваше тело страдает от этого

2:59
Здоровье

Вы часто нажимаете на кнопку повтора сигнала, чтобы получить еще несколько минут сна? Возможно, это привычка, которая подрывает ваше здоровье. Новое исследование показало, что постоянное использование этой функции может привести к потере до целой ночи сна каждый месяц — и вы даже не заметите этого.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

В чем проблема с повтором сигнала

Хотя функция повтора сигнала на телефоне кажется удобной, она нарушает нормальный цикл сна. По данным исследований, такие "дремлющие" тратят в среднем 11 минут на сон после первого сигнала будильника. За месяц это может составить более 5 часов, но важно отметить, что эти минуты не считаются полноценным сном.

Доктор Ребекка Роббинс, исследователь сна в больнице Brigham and Women's Hospital, объясняет:

"Первый будильник часто нарушает фазу быстрого сна, которая критична для памяти и мыслительных процессов".

Когда мы снова пытаемся заснуть после того, как проснулись, это приводит лишь к поверхностному, фрагментарному сну, который не дает организму должного отдыха.

Как это влияет на ваше тело

Возвращение в сон после повтора сигнала может сбить с толку не только мозг, но и весь организм. Когда тело переходит в режим стресса, уровень кортизола — гормона стресса — повышается, что ухудшает концентрацию, память и когнитивные функции. Это может привести к перепадам настроения и даже к проблемам с сердцем. В результате вы чувствуете себя уставшими, как если бы не спали вовсе.

Когда дневной сон может быть полезен

Хотя многие специалисты по сну против дневного сна, некоторые эксперты, такие как доктор Джастин Фиал из Northwestern Medicine, считают, что в некоторых случаях, например, для людей с полуночным образом жизни, дневной сон может помочь плавно проснуться. Тем не менее, большинство специалистов сходятся во мнении, что регулярный режим сна и пробуждения — вот что важно для поддержания хорошего здоровья.

Что делать, чтобы избежать вреда от повтора сигнала

Чтобы отказаться от вредной привычки, не нужно менять свою жизнь радикально. Доктор Роббинс рекомендует установить первый будильник немного позже, чтобы не было слишком много времени на повторный засыпание. Также важно наладить здоровую утреннюю рутину, которая будет мотивировать вас вставать без желания вернуться в сон.

Регулярное пребывание на солнце по утрам также поможет вам проснуться естественным образом, не прибегая к будильнику.

"Идеально, если будильник вообще не понадобится — наши тела просыпались бы сами, отдохнувшими", — заключает Роббинс.

Заменив вредную привычку повторного сигнала будильника на здоровую утреннюю рутину, вы сможете улучшить качество сна, повысить продуктивность и зарядиться энергией на весь день.

Уточнения

Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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