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Эти части курицы могут быть опасны для здоровья: чего стоит избегать

3:16
Здоровье

Курица — один из самых популярных и доступных видов мяса в мире. Ее широко используют для приготовления супов, жаркого, блюд на гриле и фастфуда. К тому же куриное мясо богатое белком, содержит мало жира и легко усваивается, что делает его идеальным продуктом для спортсменов, людей на диете, пожилых людей и детей.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Однако, несмотря на все эти достоинства, недавно проведенное китайское исследование выявило, что не все части курицы одинаково полезны. Есть три части, которые стоит избегать, и об этом стоит знать каждому.

Куриная кожа: хрустящая, но опасная

  • Жареная курица с хрустящей корочкой — это любимое блюдо многих, но, как показало исследование, куриная кожа — одна из самых проблемных частей. Кожа почти полностью состоит из жира и часто содержит бактерии, которые даже тепловая обработка не всегда способна уничтожить. К тому же, она может содержать загрязняющие вещества, с которыми курица сталкивается в своей жизни. Поэтому не стоит рисковать и употреблять кожу, особенно если ее не готовить должным образом.

Куриные легкие: источник микроорганизмов и паразитов

  • Хотя куриные легкие не являются популярным ингредиентом в венгерской кухне, они встречаются в некоторых традиционных рецептах. Тем не менее, исследователи предупреждают, что этот орган имеет склонность к накоплению микроорганизмов и паразитов. Даже при высокой температуре приготовления они могут не уничтожиться полностью. Особенно это опасно для людей с чувствительным желудком, и такой продукт лучше исключить из рациона.

Голова курицы: концентрация вредных веществ

  • Голова курицы часто используется для бульонов и супов, но эксперты говорят, что она может быть центром накопления вредных веществ. Здесь могут концентрироваться добавки из кормов, загрязняющие вещества из воды и окружающей среды, что делает потребление этой части курицы небезопасным. Лучше отказаться от головы курицы, чтобы избежать возможных рисков для здоровья.

Что есть вместо этого

Хотя эти части курицы действительно не рекомендуются к употреблению, это не означает, что куриное мясо нельзя включать в рацион. Наоборот, курица — это полезный продукт, если правильно выбрать части мяса и приготовить их с учетом всех правил.

Особенно полезной является куриная грудка — белое мясо, которое богато белком, содержит мало жира и быстро готовится. Это идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем. Куриная печень, хотя и более жирная, также является ценным источником железа и витаминов. При умеренном потреблении она может стать полезной частью рациона.

Заключение: здоровое питание с курицей

Как и с любым другим продуктом, важно соблюдать баланс и осознавать, какие части курицы полезны, а какие могут быть опасны. Курица может стать основой здорового питания, если правильно выбирать части мяса и тщательно следить за процессом приготовления.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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