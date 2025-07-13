Опасный уход: всё правильно, а волосы стоят на месте — советы, чтобы волосы отрастали до талии

Вредные компоненты в шампунях и кондиционерах разрушают волосы

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваши волосы остаются сухими и безжизненными, несмотря на дорогие маски и салонные процедуры? Возможно, проблема кроется в составе ваших средств для ухода.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

Многие популярные шампуни и кондиционеры содержат химические вещества, которые не очищают, а буквально разрушают волосы. Давайте разберёмся, какие компоненты стоит избегать, чтобы сохранить здоровье своих локонов.

1. Сульфаты — агрессивные пенообразователи

SLS и SLES создают обильную пену, но при этом:

Полностью смывают натуральные масла

Вызывают сухость и ломкость

Особенно вредны для окрашенных волос

"Сульфаты подобны наждачной бумаге для волос — они буквально сдирают защитный слой с каждого волоса", — предупреждают трихологи

2. Парабены — скрытая гормональная угроза

Эти консерванты:

Могут нарушать гормональный баланс

Связаны с рисками для репродуктивного здоровья

Накапливаются в организме

3. Фталаты — токсичные "ароматизаторы"

Часто скрываются за vague-формулировками:

Вызывают аллергические реакции

Могут влиять на эндокринную систему

Особенно опасны при беременности

4. Формальдегид — тихий убийца

Содержится в:

Кератиновых выпрямителях

Некоторых шампунях

Может провоцировать онкологию

5. Силиконы — обманчивый блеск

Создают иллюзию здоровья, но:

Обволакивают волос плёнкой

Препятствуют питанию

Приводят к ломкости

6. Синтетические отдушки и красители

Вызывают:

Раздражение кожи головы

Аллергические реакции

Могут провоцировать мигрени

Как выбрать безопасное средство

Изучайте состав перед покупкой Выбирайте продукты с маркировкой "без сульфатов" Отдавайте предпочтение натуральным маслам Обращайте внимание на сертификаты ECOCERT, COSMOS

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

