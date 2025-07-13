Опасный уход: всё правильно, а волосы стоят на месте — советы, чтобы волосы отрастали до талии

Ваши волосы остаются сухими и безжизненными, несмотря на дорогие маски и салонные процедуры? Возможно, проблема кроется в составе ваших средств для ухода.
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Волосы
Многие популярные шампуни и кондиционеры содержат химические вещества, которые не очищают, а буквально разрушают волосы. Давайте разберёмся, какие компоненты стоит избегать, чтобы сохранить здоровье своих локонов.
1. Сульфаты — агрессивные пенообразователи
SLS и SLES создают обильную пену, но при этом:
Полностью смывают натуральные масла
Вызывают сухость и ломкость
Особенно вредны для окрашенных волос
"Сульфаты подобны наждачной бумаге для волос — они буквально сдирают защитный слой с каждого волоса", — предупреждают трихологи
2. Парабены — скрытая гормональная угроза
Эти консерванты:
Могут нарушать гормональный баланс
Связаны с рисками для репродуктивного здоровья
Накапливаются в организме
3. Фталаты — токсичные "ароматизаторы"
Часто скрываются за vague-формулировками:
Вызывают аллергические реакции
Могут влиять на эндокринную систему
Особенно опасны при беременности
4. Формальдегид — тихий убийца
Содержится в:
Кератиновых выпрямителях
Некоторых шампунях
Может провоцировать онкологию
5. Силиконы — обманчивый блеск
Создают иллюзию здоровья, но:
Обволакивают волос плёнкой
Препятствуют питанию
Приводят к ломкости
6. Синтетические отдушки и красители
Вызывают:
Раздражение кожи головы
Аллергические реакции
Могут провоцировать мигрени
Как выбрать безопасное средство
Изучайте состав перед покупкой
Выбирайте продукты с маркировкой "без сульфатов"
Отдавайте предпочтение натуральным маслам
Обращайте внимание на сертификаты ECOCERT, COSMOS
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.