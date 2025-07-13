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Опасный уход: всё правильно, а волосы стоят на месте — советы, чтобы волосы отрастали до талии

Вредные компоненты в шампунях и кондиционерах разрушают волосы
1:53
Здоровье

Ваши волосы остаются сухими и безжизненными, несмотря на дорогие маски и салонные процедуры? Возможно, проблема кроется в составе ваших средств для ухода.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Многие популярные шампуни и кондиционеры содержат химические вещества, которые не очищают, а буквально разрушают волосы. Давайте разберёмся, какие компоненты стоит избегать, чтобы сохранить здоровье своих локонов.

1. Сульфаты — агрессивные пенообразователи

SLS и SLES создают обильную пену, но при этом:

  • Полностью смывают натуральные масла
  • Вызывают сухость и ломкость
  • Особенно вредны для окрашенных волос

"Сульфаты подобны наждачной бумаге для волос — они буквально сдирают защитный слой с каждого волоса", — предупреждают трихологи

2. Парабены — скрытая гормональная угроза

Эти консерванты:

  • Могут нарушать гормональный баланс
  • Связаны с рисками для репродуктивного здоровья
  • Накапливаются в организме

3. Фталаты — токсичные "ароматизаторы"

Часто скрываются за vague-формулировками:

  • Вызывают аллергические реакции
  • Могут влиять на эндокринную систему
  • Особенно опасны при беременности

4. Формальдегид — тихий убийца

Содержится в:

  • Кератиновых выпрямителях
  • Некоторых шампунях
  • Может провоцировать онкологию

5. Силиконы — обманчивый блеск

Создают иллюзию здоровья, но:

  • Обволакивают волос плёнкой
  • Препятствуют питанию
  • Приводят к ломкости

6. Синтетические отдушки и красители

Вызывают:

  • Раздражение кожи головы
  • Аллергические реакции
  • Могут провоцировать мигрени

Как выбрать безопасное средство

  1. Изучайте состав перед покупкой
  2. Выбирайте продукты с маркировкой "без сульфатов"
  3. Отдавайте предпочтение натуральным маслам
  4. Обращайте внимание на сертификаты ECOCERT, COSMOS

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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