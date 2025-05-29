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Грязь, которую никто не видит: вы точно забываете мыть это место каждый день

4:13
Здоровье

Каждый день мы умываемся, принимаем душ, используем гели, шампуни и лосьоны — и уверены: всё чисто. Но есть одна зона на теле, о которой почти все забывают. Причём настолько часто, что дерматологи всерьёз советуют включить её в ежедневную гигиену. Удивительно, но это — область за ушами.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Невидимая зона риска: почему мы игнорируем уши сзади

Эта крошечная часть тела редко попадает в поле нашего зрения и ещё реже — в зону внимания. Неприметная, труднодоступная, а потому и регулярно пропускаемая при умывании или принятии душа. Но именно здесь часто скапливаются грязь, пыль, пот, остатки косметики, солнцезащитных средств и кожного сала. Особенно это актуально летом, когда кожа активнее работает, и мы чаще используем ухаживающие средства.

И хотя кажется, что всё это мелочи, на деле последствия могут быть весьма неприятными — от специфического запаха до серьёзных дерматологических проблем.

Что может случиться, если забывать об этом участке

Если регулярно не очищать кожу за ушами, можно столкнуться с неприятными проявлениями:

  • Раздражение и зуд. Поверхность кожи в этой зоне может воспаляться, особенно у людей с чувствительной или жирной кожей.

  • Фуникулёз и акне. Засорённые сальными пробками поры способны привести к образованию болезненных прыщей.

  • Неприятный запах. Смесь пота, кожного жира и частиц пыли со временем вызывает стойкий "прелый" запах, который человек сам может не чувствовать, но который ощутим для окружающих.

  • Фуругнкулёз и инфекционные осложнения. При длительном игнорировании возможны бактериальные инфекции.

Особенно дерматологи отмечают риск развития себорейного дерматита - хронического воспаления кожи. Оно проявляется шелушением, зудом, красными пятнами и характерным жирным блеском. Причём одно из его "любимых" мест — как раз зона за ушами, где активно работают сальные железы.

Интересный факт: в 2022 году американские дерматологи провели исследование и обнаружили, что за ушами в 3 раза больше условно-патогенных бактерий, чем на щеках и лбу.

Можно ли рассчитывать на шампунь

Логичный вопрос: если мы моем голову, шампунь же смывается и по этой области. Неужели этого недостаточно?

Частично да, но в большинстве случаев — нет. Шампуни действительно содержат очищающие компоненты, но они слишком быстро смываются и не контактируют с кожей за ушами достаточно долго, чтобы удалить все загрязнения. А если при этом не потереть участок руками — он останется практически нетронутым.

Как правильно ухаживать за кожей за ушами

Для полноценного очищения не нужно ни дорогих средств, ни особых манипуляций. Всё просто:

  1. Нанесите небольшое количество мягкого мыла или геля на пальцы.

  2. Аккуратно, но тщательно помассируйте область за ушами, включая складочки.

  3. Тщательно смойте средство водой.

  4. Насухо вытрите мягким полотенцем.

  5. При необходимости — нанесите лёгкий увлажняющий крем, особенно если кожа в этой зоне склонна к сухости.

Если вы носите очки — не забывайте регулярно очищать дужки, так как они плотно контактируют с этой частью тела и могут быть источником загрязнений.

Почему это важно: 10 секунд, которые меняют всё

Эта маленькая зона кажется незначительной, но от неё может зависеть наше общее ощущение чистоты, уверенности и даже — самочувствие кожи. Интеграция заботы о ней в ежедневный душ или умывание занимает буквально 10-15 секунд, но может предотвратить множество мелких (и не очень) проблем.

Порой истинная гигиена проявляется в деталях — и зона за ушами как раз тот случай, где внимание к "мелочам" окупается сторицей.

Уточнения

Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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