Грязь, которую никто не видит: вы точно забываете мыть это место каждый день

4:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый день мы умываемся, принимаем душ, используем гели, шампуни и лосьоны — и уверены: всё чисто. Но есть одна зона на теле, о которой почти все забывают. Причём настолько часто, что дерматологи всерьёз советуют включить её в ежедневную гигиену. Удивительно, но это — область за ушами.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Невидимая зона риска: почему мы игнорируем уши сзади

Эта крошечная часть тела редко попадает в поле нашего зрения и ещё реже — в зону внимания. Неприметная, труднодоступная, а потому и регулярно пропускаемая при умывании или принятии душа. Но именно здесь часто скапливаются грязь, пыль, пот, остатки косметики, солнцезащитных средств и кожного сала. Особенно это актуально летом, когда кожа активнее работает, и мы чаще используем ухаживающие средства.

И хотя кажется, что всё это мелочи, на деле последствия могут быть весьма неприятными — от специфического запаха до серьёзных дерматологических проблем.

Что может случиться, если забывать об этом участке

Если регулярно не очищать кожу за ушами, можно столкнуться с неприятными проявлениями:

Раздражение и зуд. Поверхность кожи в этой зоне может воспаляться, особенно у людей с чувствительной или жирной кожей.

Фуникулёз и акне. Засорённые сальными пробками поры способны привести к образованию болезненных прыщей.

Неприятный запах. Смесь пота, кожного жира и частиц пыли со временем вызывает стойкий "прелый" запах, который человек сам может не чувствовать, но который ощутим для окружающих.

Фуругнкулёз и инфекционные осложнения. При длительном игнорировании возможны бактериальные инфекции.

Особенно дерматологи отмечают риск развития себорейного дерматита - хронического воспаления кожи. Оно проявляется шелушением, зудом, красными пятнами и характерным жирным блеском. Причём одно из его "любимых" мест — как раз зона за ушами, где активно работают сальные железы.

Интересный факт: в 2022 году американские дерматологи провели исследование и обнаружили, что за ушами в 3 раза больше условно-патогенных бактерий, чем на щеках и лбу.

Можно ли рассчитывать на шампунь

Логичный вопрос: если мы моем голову, шампунь же смывается и по этой области. Неужели этого недостаточно?

Частично да, но в большинстве случаев — нет. Шампуни действительно содержат очищающие компоненты, но они слишком быстро смываются и не контактируют с кожей за ушами достаточно долго, чтобы удалить все загрязнения. А если при этом не потереть участок руками — он останется практически нетронутым.

Как правильно ухаживать за кожей за ушами

Для полноценного очищения не нужно ни дорогих средств, ни особых манипуляций. Всё просто:

Нанесите небольшое количество мягкого мыла или геля на пальцы. Аккуратно, но тщательно помассируйте область за ушами, включая складочки. Тщательно смойте средство водой. Насухо вытрите мягким полотенцем. При необходимости — нанесите лёгкий увлажняющий крем, особенно если кожа в этой зоне склонна к сухости.

Если вы носите очки — не забывайте регулярно очищать дужки, так как они плотно контактируют с этой частью тела и могут быть источником загрязнений.

Почему это важно: 10 секунд, которые меняют всё

Эта маленькая зона кажется незначительной, но от неё может зависеть наше общее ощущение чистоты, уверенности и даже — самочувствие кожи. Интеграция заботы о ней в ежедневный душ или умывание занимает буквально 10-15 секунд, но может предотвратить множество мелких (и не очень) проблем.

Порой истинная гигиена проявляется в деталях — и зона за ушами как раз тот случай, где внимание к "мелочам" окупается сторицей.

Уточнения

Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

