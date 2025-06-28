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Всем известный салат — не так полезен, как мы думали? Что нужно знать

3:13
Здоровье

Многие из нас любят освежающий летний салат с огурцами и помидорами, или классический греческий салат. Этот дуэт овощей — основа множества рецептов, и его считают одним из самых полезных сочетаний. Однако в последние годы в Интернете время от времени возникают утверждения, что совместное потребление этих овощей может быть вредным для здоровья. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Салат из огурцов и помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из огурцов и помидоров

Мифы о сочетании огурцов и помидоров

Один из самых распространенных мифов связан с тем, что огурцы содержат фермент, который может расщеплять витамин С в помидорах. Теоретически это может привести к потере витаминов, особенно если овощи долго лежат вместе в салате. Однако на практике этот эффект незначителен, и потеря витамина С практически отсутствует, если вы едите салат сразу после его приготовления.

Огурцы действительно содержат фермент аскорбазу, который может разлагать витамин С, но этот процесс будет происходить только при длительном хранении, когда овощи начнут терять свои питательные свойства. Если же салат свежий, то потери витаминов минимальны. К тому же, огурцы и помидоры богаты другими полезными веществами: витаминами, клетчаткой и антиоксидантами.

Пищеварение и pH: есть ли проблемы

Другим распространенным мифом является тот, что огурцы и помидоры могут вызывать проблемы с пищеварением из-за различного уровня кислотности этих овощей. Помидоры действительно кислые, а огурцы, благодаря высокому содержанию воды, могут влиять на pH желудка. Однако наш желудок настроен на работу в кислой среде, и он не будет испытывать проблем с перевариванием таких овощей, если только у вас нет специфических заболеваний пищеварительной системы.

Если вы испытываете дискомфорт, такой как вздутие живота или изжогу, причиной может быть не сочетание этих овощей, а другие факторы, такие как количество пищи, приправы или другие продукты в рационе.

Мнение экспертов: сочетание безопасно

Многие диетологи, включая экспертов из Венгрии, успокаивают: огурцы и помидоры вполне безопасны для употребления вместе. Национальная ассоциация диетологов Венгрии (MDOSZ) рекомендует включать разнообразные овощи в свой рацион, и это сочетание — один из них. Комбинированное потребление таких овощей приносит больше пользы, чем вреда, при условии, что вы не страдаете от индивидуальных пищеварительных расстройств.

Заключение

Совмещение огурцов и помидоров в салатах или других блюдах не представляет опасности для здоровья, и мифы о потере витаминов и проблемах с пищеварением не имеют научного обоснования. Эти овощи содержат множество полезных веществ, и их употребление в свежем виде принесет вам только пользу. Однако, если у вас есть склонность к определенным заболеваниям пищеварительной системы, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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