Опасность замороженных ягод: почему их нужно всегда готовить перед едой

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Замороженные фрукты — отличное решение для тех, кто хочет наслаждаться любимыми ягодами круглый год. Они всегда под рукой, легко доступны и часто дешевле свежих аналогов, особенно в зимний период. Однако употреблять их в сыром виде может быть опасно. По словам экспертов, такие ягоды, как малина, ежевика, черника и смородина, могут содержать патогенные микроорганизмы, которые представляют опасность для здоровья. Это может вызвать головные боли, лихорадку, диарею и рвоту.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Что скрывают замороженные ягоды

Замороженные ягоды могут быть загрязнены норовирусами и вирусом гепатита А. Эти микроорганизмы могут выживать при низких температурах и даже присутствовать на ягодах, если они были плохо промыты или неправильно обработаны во время упаковки и хранения. Норовирус — это highly заразный вирус, который передается не только через пищу, но и при вдыхании или через контакт с зараженными руками. Гепатит А, в свою очередь, поражает печень и также может попасть в организм через несвежие или плохо очищенные продукты.

Как безопасно употреблять замороженные фрукты

Чтобы избежать рисков для здоровья, обязательно подвергайте замороженные фрукты тепловой обработке перед употреблением. Особенно если они используются для приготовления смузи, десертов, соусов или просто как украшение для блюд. Тепловая обработка убивает патогены, сохраняя при этом все полезные свойства продукта.

Температура : доводите ягоды до кипения (100 °C) и готовьте их минимум 2 минуты.

: доводите ягоды до кипения (100 °C) и готовьте их минимум 2 минуты. Инструменты и поверхности: важно очищать все инструменты и поверхности, с которыми контактируют ягоды, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Когда проблема не актуальна

Эти риски возникают чаще в случае промышленно замороженных продуктов. Однако если вы замораживаете ягоды самостоятельно после сбора с вашего сада, вероятность загрязнения значительно ниже.

Заключение

Замороженные фрукты — это удобный и полезный продукт, но для безопасности их стоит обязательно готовить перед употреблением. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться их вкусом без риска для здоровья.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

