Принёс свой отрезанный палец — врачи отправили обратно: фиаско в Симферополе

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос "что делать, если отрезал палец?" неожиданно перестал быть теоретическим для одного из жителей Симферополя. История, случившаяся в крымской столице, наглядно показала, насколько медицина в экстренных случаях может оказаться бессильной — даже при оперативных действиях самого пострадавшего.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врачи проводят хирургическую операцию

Несчастный случай произошёл внезапно: мужчина лишился части пальца. Вместо того чтобы впасть в панику, он действовал быстро и решительно — немедленно заморозил отсечённую часть и герметично упаковал её. В таком виде он бросился в ближайшую больницу, надеясь на срочную помощь врачей и чудо нейрохирургии.

Можно сказать, что он сделал всё по учебнику: охлаждение ампутированной части существенно увеличивает шансы на успешное приживление. Тем более что в подобных случаях счёт идёт на часы, а иногда и на минуты.

Однако в больнице мужчину ждало неприятное известие. Как сообщает "argumenti.ru", медики были вынуждены отказать в проведении нейрохирургической операции, поскольку в учреждении отсутствует необходимое оборудование.

Что стало с замороженной частью пальца дальше — остаётся тайной. Ни Mash, ни другие источники не уточняют: оставил ли пострадавший палец в больнице в надежде на последующую пересадку или унес с собой, как странный сувенир и горькое напоминание о границах медицины.

Уточнения

Нейрохирургия - раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему.

