Как распознать опасные изменения на коже? Первые признаки рака, которые нельзя игнорировать

3:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Базальноклеточная карцинома — это наиболее распространенный тип рака кожи, который часто остается незамеченным на ранних стадиях. Однако она может проявляться через симптомы, которые кажутся безобидными, но на самом деле требуют внимания. Вот два признака, которые могут указывать на начало заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерматит

Кровоточащие пятна и незаживающие раны

Одним из самых распространенных симптомов базальноклеточной карциномы является кровоточащий прыщ или пятно, которое не заживает. Это может быть небольшая рана, которая продолжает кровоточить или образует корку, и эта проблема повторяется на одном и том же месте. Если вы заметили такие изменения на коже, особенно если они не проходят после регулярной гигиены, немедленно обратитесь к врачу.

Доктор Дэниел Сугай, дерматолог с образованием в Гарварде, предупреждает:

"Я часто слышу от пациентов, что пятно продолжает кровоточить, даже если они недавно умылись".

Это сигнал, что кожа в этом месте подвержена повреждениям, и лучше не откладывать визит к специалисту.

Внешний вид и изменения кожи

Базальноклеточная карцинома может проявляться через разные визуальные признаки. К ним относятся:

Открытая рана, которая не заживает или кровоточит.

Покрасневшая, раздраженная или шершавая область кожи.

Блестящая, перламутровая, розовая или белая шишка.

Розовое образование с приподнятым краем.

Белый, желтый или восковидный рубец с размытыми краями.

Кроме того, у людей с более темной кожей может развиваться пигментированная базальная клетка, которая часто кровоточит и имеет красноватый оттенок.

Медленный, но опасный рак кожи

Хотя базальноклеточная карцинома развивается медленно и редко приводит к летальному исходу, это не повод игнорировать симптомы. Она может проникать в глубже лежащие слои кожи, вызывая серьезные повреждения, если не начать лечение вовремя. Даже если рак не дает метастазов, он требует обязательного медицинского вмешательства.

Доктор Кэролайн Пуже объясняет:

"Базальноклеточная карцинома чаще всего встречается у взрослых старше 50 лет. Она не дает метастазов, но может вызывать повреждения, если позволить ей прогрессировать".

Это заболевание требует постоянного контроля и лечения, чтобы избежать рецидивов.

Солнце — главный фактор риска

Основной причиной базальноклеточной карциномы является воздействие солнечных лучей, особенно солнечные ожоги, полученные в детстве. Как объясняет доктор Пуже, солнечные ожоги в возрасте от 0 до 19 лет значительно увеличивают риск заболевания в будущем. Солнечные повреждения оставляют след в ДНК, что способствует развитию рака кожи в более зрелом возрасте.

Не забывайте о защите от солнца, начиная с раннего возраста. Доктор Сугай напоминает:

"Первые 20 лет жизни играют ключевую роль, когда речь идет о защите от солнца. Солнечные ожоги в детстве могут повлиять на здоровье вашей кожи в будущем".

Важность ранней диагностики

Понять, что это может быть базальноклеточной карциномой, можно только через внимательное наблюдение за изменениями на коже. Если вы заметили хотя бы один из упомянутых симптомов, немедленно обратитесь к дерматологу. Раннее выявление болезни значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Уточнения

Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи.

