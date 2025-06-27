Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы всё ещё моете окна неправильно: 5 ошибок, из-за которых они всегда в разводах
Туя под вашим контролем: как правильно размножение поможет сэкономить деньги и время
Неожиданный штраф для владельцев китайских автомобилей: как избежать проблем с ГАИ
Дегустация кофе в Нортгемптоне: почему этот город называют кофейной Меккой
Nike меняет стратегию: почему компания уходит из Китая
Льюис Хэмилтон подвез счастливчика-соперника Формулы-1 домой на своем частном самолете
Опасность замороженных ягод: почему их нужно всегда готовить перед едой
Каждая тряпка — спортивный тренажёр: как уборка превращается в эффективный фитнес без абонемента
Даже на сухой коже пудра может смотреться идеально — вот как её наносить

Как распознать опасные изменения на коже? Первые признаки рака, которые нельзя игнорировать

3:44
Здоровье

Базальноклеточная карцинома — это наиболее распространенный тип рака кожи, который часто остается незамеченным на ранних стадиях. Однако она может проявляться через симптомы, которые кажутся безобидными, но на самом деле требуют внимания. Вот два признака, которые могут указывать на начало заболевания.

Дерматит
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дерматит

Кровоточащие пятна и незаживающие раны

Одним из самых распространенных симптомов базальноклеточной карциномы является кровоточащий прыщ или пятно, которое не заживает. Это может быть небольшая рана, которая продолжает кровоточить или образует корку, и эта проблема повторяется на одном и том же месте. Если вы заметили такие изменения на коже, особенно если они не проходят после регулярной гигиены, немедленно обратитесь к врачу.

Доктор Дэниел Сугай, дерматолог с образованием в Гарварде, предупреждает:

"Я часто слышу от пациентов, что пятно продолжает кровоточить, даже если они недавно умылись".

Это сигнал, что кожа в этом месте подвержена повреждениям, и лучше не откладывать визит к специалисту.

Внешний вид и изменения кожи

Базальноклеточная карцинома может проявляться через разные визуальные признаки. К ним относятся:

  • Открытая рана, которая не заживает или кровоточит.
  • Покрасневшая, раздраженная или шершавая область кожи.
  • Блестящая, перламутровая, розовая или белая шишка.
  • Розовое образование с приподнятым краем.
  • Белый, желтый или восковидный рубец с размытыми краями.

Кроме того, у людей с более темной кожей может развиваться пигментированная базальная клетка, которая часто кровоточит и имеет красноватый оттенок.

Медленный, но опасный рак кожи

Хотя базальноклеточная карцинома развивается медленно и редко приводит к летальному исходу, это не повод игнорировать симптомы. Она может проникать в глубже лежащие слои кожи, вызывая серьезные повреждения, если не начать лечение вовремя. Даже если рак не дает метастазов, он требует обязательного медицинского вмешательства.

Доктор Кэролайн Пуже объясняет:

"Базальноклеточная карцинома чаще всего встречается у взрослых старше 50 лет. Она не дает метастазов, но может вызывать повреждения, если позволить ей прогрессировать".

Это заболевание требует постоянного контроля и лечения, чтобы избежать рецидивов.

Солнце — главный фактор риска

Основной причиной базальноклеточной карциномы является воздействие солнечных лучей, особенно солнечные ожоги, полученные в детстве. Как объясняет доктор Пуже, солнечные ожоги в возрасте от 0 до 19 лет значительно увеличивают риск заболевания в будущем. Солнечные повреждения оставляют след в ДНК, что способствует развитию рака кожи в более зрелом возрасте.

Не забывайте о защите от солнца, начиная с раннего возраста. Доктор Сугай напоминает:

"Первые 20 лет жизни играют ключевую роль, когда речь идет о защите от солнца. Солнечные ожоги в детстве могут повлиять на здоровье вашей кожи в будущем".

Важность ранней диагностики

Понять, что это может быть базальноклеточной карциномой, можно только через внимательное наблюдение за изменениями на коже. Если вы заметили хотя бы один из упомянутых симптомов, немедленно обратитесь к дерматологу. Раннее выявление болезни значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Уточнения

Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать Аудио 
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Последние материалы
Как распознать опасные изменения на коже? Первые признаки рака, которые нельзя игнорировать
Ювентус против Реала: вот почему обмен Влаховича на Эндрика вызвал хаос в футболе
Аллергия — не приговор: 7 животных, которые подойдут даже чувствительным людям
Рафаэль Надаль подтвердил все слухи о своем сыне от Ксиски Перельо
Банки манипулируют ставками: что решил сделать регулятор, чтобы остановить это
Волна ограблений звёзд в Лос-Анджелесе: дом Брэда Питта разграблен неизвестными
Маленькая спальня перестанет давить: один цвет, который зрительно удвоит пространство
Не все знают об этом: важнейший навык, который должен освоить каждый водитель
Робот, который строит карту помещения: как это изменит уборку
Скрытый динамик превратил каюту в концертный зал: что произошло на борту круизного лайнера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.