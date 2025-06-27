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Белок без яиц: 3 растительных суперпродукта, которые превзойдут яйца по всем параметрам

2:24
Здоровье

Вы все еще едите яйца ради белка? Возможно, пришло время обратить внимание на растительные источники, которые не только конкурируют с яйцами, но и превосходят их по своей питательной ценности. Вот 3 суперпродукта, по мнению известного диетолога, которые стоит добавить в ваш рацион.

Варёное яйцо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варёное яйцо

Арахис: белковый чемпион

  • Арахис — не только вкусная закуска, но и отличный источник белка. Одна порция весом 28 граммов содержит более 7 граммов белка и 2 грамма клетчатки. Это делает арахис отличной альтернативой яйцам, особенно для тех, кто ищет растительные источники белка. Вы можете наслаждаться им как самостоятельным перекусом или добавить в пикантные блюда, например, в соус сатай или в блюда, приготовленные на воке.

Миндаль: недооцененный источник энергии

  • Миндаль — это не просто вкусная закуска, но и мощный источник белка и клетчатки. 20 орехов миндаля содержат 6 граммов белка и 3,5 грамма клетчатки. Миндаль также богат антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца. Его можно добавлять в салаты, использовать в выпечке или просто перекусить им, чтобы зарядиться энергией. Несоленый миндаль особенно полезен для людей, следящих за уровнем натрия в своем рационе.

Фисташки: маленькие, но мощные

  • Фисташки — это еще один замечательный источник белка, с 6 граммами белка на 28 граммов орехов. Они также богаты калием, марганцем и витамином B6, которые поддерживают здоровье костей и иммунной системы. Используйте фисташки не только как перекус, но и добавляйте в рецепты, например, в обсыпку для рыбы или курицы перед запеканием. Эти орехи также способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Зачем добавлять орехи в свой рацион

Если вы хотите получить разнообразие белков, не ограничивайтесь только яйцами. Арахис, миндаль и фисташки не только обеспечат вас необходимым белком, но и дадут дополнительные питательные вещества: клетчатку, полезные жиры и минералы. Эти орехи легко добавить в повседневные блюда или взять с собой в качестве перекуса.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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