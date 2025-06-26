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Чехи обожают свинину и курицу, а этот вид мяса в разы полезнее — почему его игнорируют

2:46
Здоровье

Чехи — нация, которая обожает мясо, но в основном ограничивается двумя видами — свининой и курицей. Эти продукты составляют большую часть потребления мяса в стране. Однако стоит задуматься: что если бы мы начали включать в свой рацион еще один вид мяса, который не только полезнее свинины и птицы, но и является источником питательных веществ, часто упускаемых из виду?

Жареное мясо, порезанное кусочками
Фото: flickr.com by Джереми Кит, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареное мясо, порезанное кусочками

Как чехи едят мясо: свинина и курица на первом месте

Среднестатистический чех съедает около 73 кг мяса в год, что на 5 кг больше, чем в среднем по Европейскому Союзу. В этой цифре скрывается интересная статистика: из этих 73 кг почти 25 кг приходится на птицу, а 47 кг — на свинину. Это оставляет всего 1,7 кг на говядину, что более чем в пять раз меньше, чем в других странах ЕС. Другие виды мяса, такие как телятина, просто не входят в привычный рацион.

Почему стоит обратить внимание на телятину

Телятина — это мясо молодых быков, которые не пригодны для производства молока. Их забивают через несколько недель или месяцев после рождения, и это делает их мясо более нежным по текстуре, чем говядина. По вкусу оно напоминает птицу, но с большей насыщенностью. Несмотря на свои преимущества, телятина редко встречается в меню чехов, хотя она широко доступна на рынке.

Это мясо не только вкусное, но и полезное. Телятина содержит большое количество белка, железа, цинка и витаминов группы В. В отличие от свинины или курицы, оно почти не содержит жира, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет сбалансированно питаться.

Телятину можно использовать в различных блюдах

Телятина идеально подходит для тушения, жарки и запеканок. Одним из самых известных блюд из телятины в Чехии является шницель, который традиционно готовят из свинины, но с телятиной он получается особенно нежным. Мясо молодых бычков также хорошо сочетается с различными соусами и специями, идеально подходя для фаршированных блюд и запеканок.

Полезные свойства телятины для здоровья

Добавление телятины в рацион может стать отличным способом увеличить потребление белка и необходимых микроэлементов, таких как железо и цинк, которые важны для поддержания энергии и иммунной системы. Это мясо помогает укрепить клетки, способствует лучшему усвоению пищи и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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