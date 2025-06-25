Почему с возрастом вы стали просыпаться раньше: причины и способы справиться с этим

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы замечаете, что стали просыпаться гораздо раньше, даже если хотите спать дольше? Это не совпадение и не случайная бессонница. С возрастом ваш организм меняет свои биоритмы, и вот почему это происходит. В статье мы разберемся, как корректировать свой режим сна, чтобы утром не чувствовать себя уставшим.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Будильник

Почему с возрастом мы просыпаемся раньше?

Многие начинают замечать, что с возрастом время их пробуждения сдвигается на более ранний срок. Обычно это происходит у людей старше сорока лет, а особенно выражено у пожилых. Просыпаться около 5 утра, даже если хочется спать дольше — вполне естественное явление, и связано оно с изменением циркадных ритмов.

Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы организма, которые с возрастом начинают работать немного по-другому. Раньше идеальные часы сна были с 23:00 до 7:00, но теперь они сдвигаются на время с 21:00 до 5:00.

Как гормон мелатонин влияет на ваш сон

Мелатонин — это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования. С возрастом его уровень снижается, что и объясняет, почему пожилые люди начинают просыпаться раньше. Снижение уровня мелатонина влияет на качество сна:

Мы засыпаем быстрее.

Мы спим менее глубоко.

Мы просыпаемся раньше, даже без будильника.

Что еще может влиять на раннее пробуждение

Кроме изменений в биологических часах, есть и другие факторы, которые могут способствовать раннему пробуждению:

Стресс и умственное напряжение : они увеличивают чувствительность к внешним раздражителям, например, шуму или свету.

: они увеличивают чувствительность к внешним раздражителям, например, шуму или свету. Проблемы со здоровьем : боли в суставах, частое мочеиспускание, диабет и другие заболевания.

: боли в суставах, частое мочеиспускание, диабет и другие заболевания. Лекарства : некоторые препараты, например, диуретики или антидепрессанты, могут нарушить режим сна.

: некоторые препараты, например, диуретики или антидепрессанты, могут нарушить режим сна. Освещение: изменение условий освещения (восход солнца или уличные фонари) делает организм более чувствительным, что может привести к раннему пробуждению.

Что делать, чтобы спать лучше

Существуют способы улучшить качество сна даже в пожилом возрасте:

Регулярность сна : ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные.

: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные. Ограничьте свет вечером : избегайте яркого света, мобильных телефонов и телевизоров перед сном, так как они снижают выработку мелатонина.

: избегайте яркого света, мобильных телефонов и телевизоров перед сном, так как они снижают выработку мелатонина. Избегайте кофеина и алкоголя вечером : эти вещества могут ухудшить качество сна.

: эти вещества могут ухудшить качество сна. Вечерний ритуал : расслабляйтесь с помощью чтения, спокойной музыки, ванны или медитации.

: расслабляйтесь с помощью чтения, спокойной музыки, ванны или медитации. Добавки мелатонина: возможно, после консультации с врачом, добавки с мелатонином могут помочь улучшить качество сна.

Когда обратиться к специалисту

Если раннее пробуждение приносит дискомфорт, и вы не можете снова заснуть, а днем чувствуете усталость или раздражительность, стоит обратиться к врачу или в лабораторию сна. Это не всегда естественная трансформация, и раннее пробуждение может быть симптомом депрессии, тревожных расстройств или нарушений сна, таких как апноэ во сне.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

