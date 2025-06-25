Почему с возрастом вы стали просыпаться раньше: причины и способы справиться с этим

Вы замечаете, что стали просыпаться гораздо раньше, даже если хотите спать дольше? Это не совпадение и не случайная бессонница. С возрастом ваш организм меняет свои биоритмы, и вот почему это происходит. В статье мы разберемся, как корректировать свой режим сна, чтобы утром не чувствовать себя уставшим.
Многие начинают замечать, что с возрастом время их пробуждения сдвигается на более ранний срок. Обычно это происходит у людей старше сорока лет, а особенно выражено у пожилых. Просыпаться около 5 утра, даже если хочется спать дольше — вполне естественное явление, и связано оно с изменением циркадных ритмов.
Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы организма, которые с возрастом начинают работать немного по-другому. Раньше идеальные часы сна были с 23:00 до 7:00, но теперь они сдвигаются на время с 21:00 до 5:00.
Мелатонин — это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования. С возрастом его уровень снижается, что и объясняет, почему пожилые люди начинают просыпаться раньше. Снижение уровня мелатонина влияет на качество сна:
Кроме изменений в биологических часах, есть и другие факторы, которые могут способствовать раннему пробуждению:
Существуют способы улучшить качество сна даже в пожилом возрасте:
Если раннее пробуждение приносит дискомфорт, и вы не можете снова заснуть, а днем чувствуете усталость или раздражительность, стоит обратиться к врачу или в лабораторию сна. Это не всегда естественная трансформация, и раннее пробуждение может быть симптомом депрессии, тревожных расстройств или нарушений сна, таких как апноэ во сне.
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