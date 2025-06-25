Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто платит за кризис: как изменяется карта задолженностей в России
Бекхэм предупреждает ПСЖ о Месси: почему игрок Интер-Майами так опасен для парижан?
Крит теряет туристов: скидки до 30% не спасают ситуацию
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Пилот Лиам Бирн трагически погиб в Альпах
Перекрёстное кормление: почему кошачий корм опасен для собак, а собачий — для кошек
Россия делает ставку на свой мессенджер: в чём его уникальность
Александр Васильев планирует вернуться на российское телевидение с программой, которая всех удивит — о чём она будет?
Сжигаешь калории, а толку ноль: что мешает похудеть, даже когда всё идет по плану

Почему с возрастом вы стали просыпаться раньше: причины и способы справиться с этим

3:25
Здоровье

Вы замечаете, что стали просыпаться гораздо раньше, даже если хотите спать дольше? Это не совпадение и не случайная бессонница. С возрастом ваш организм меняет свои биоритмы, и вот почему это происходит. В статье мы разберемся, как корректировать свой режим сна, чтобы утром не чувствовать себя уставшим.

Будильник
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Будильник

Почему с возрастом мы просыпаемся раньше?

Многие начинают замечать, что с возрастом время их пробуждения сдвигается на более ранний срок. Обычно это происходит у людей старше сорока лет, а особенно выражено у пожилых. Просыпаться около 5 утра, даже если хочется спать дольше — вполне естественное явление, и связано оно с изменением циркадных ритмов.

Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы организма, которые с возрастом начинают работать немного по-другому. Раньше идеальные часы сна были с 23:00 до 7:00, но теперь они сдвигаются на время с 21:00 до 5:00.

Как гормон мелатонин влияет на ваш сон

Мелатонин — это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования. С возрастом его уровень снижается, что и объясняет, почему пожилые люди начинают просыпаться раньше. Снижение уровня мелатонина влияет на качество сна:

  • Мы засыпаем быстрее.
  • Мы спим менее глубоко.
  • Мы просыпаемся раньше, даже без будильника.

Что еще может влиять на раннее пробуждение

Кроме изменений в биологических часах, есть и другие факторы, которые могут способствовать раннему пробуждению:

  • Стресс и умственное напряжение: они увеличивают чувствительность к внешним раздражителям, например, шуму или свету.
  • Проблемы со здоровьем: боли в суставах, частое мочеиспускание, диабет и другие заболевания.
  • Лекарства: некоторые препараты, например, диуретики или антидепрессанты, могут нарушить режим сна.
  • Освещение: изменение условий освещения (восход солнца или уличные фонари) делает организм более чувствительным, что может привести к раннему пробуждению.

Что делать, чтобы спать лучше

Существуют способы улучшить качество сна даже в пожилом возрасте:

  • Регулярность сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные.
  • Ограничьте свет вечером: избегайте яркого света, мобильных телефонов и телевизоров перед сном, так как они снижают выработку мелатонина.
  • Избегайте кофеина и алкоголя вечером: эти вещества могут ухудшить качество сна.
  • Вечерний ритуал: расслабляйтесь с помощью чтения, спокойной музыки, ванны или медитации.
  • Добавки мелатонина: возможно, после консультации с врачом, добавки с мелатонином могут помочь улучшить качество сна.

Когда обратиться к специалисту

Если раннее пробуждение приносит дискомфорт, и вы не можете снова заснуть, а днем чувствуете усталость или раздражительность, стоит обратиться к врачу или в лабораторию сна. Это не всегда естественная трансформация, и раннее пробуждение может быть симптомом депрессии, тревожных расстройств или нарушений сна, таких как апноэ во сне.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Домашние животные
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Бекхэм предупреждает ПСЖ о Месси: почему игрок Интер-Майами так опасен для парижан?
Крит теряет туристов: скидки до 30% не спасают ситуацию
Один пуск — несколько целей: как Иран ломает ПВО Израиля
Пилот Лиам Бирн трагически погиб в Альпах
Перекрёстное кормление: почему кошачий корм опасен для собак, а собачий — для кошек
Россия делает ставку на свой мессенджер: в чём его уникальность
Александр Васильев планирует вернуться на российское телевидение с программой, которая всех удивит — о чём она будет?
Сжигаешь калории, а толку ноль: что мешает похудеть, даже когда всё идет по плану
Один неверный шаг — и тормоза не спасут: как избежать провала педали и сохранить безопасность
Как спортивные шорты Криста Робинсона стали предметом обсуждения всего мира?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.