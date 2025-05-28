Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поезд Ташкент — Рига. Через весь Союз: из Средней Азии на Рижское взморье
Помидоры, которые не боятся жары: эти сорта выживают, когда остальные погибают
Удобрения, которые заставят молодую грушу давать плоды быстрее
Кошка, морковь и скрытая угроза — как не навредить из лучших побуждений
Смыть и выдохнуть: как натуральность стала роскошью, которую мы себе позволили
Колой, пастой или фольгой? Как очистить потемневшее серебро подручными средствами
Бен Шепард открыл секрет обложки: 50 дней, чтобы достичь идеального тела
Станет хуже: 5 привычек, которые опасны при повышенном давлении
ГАЗ-66 vs ЗИЛ-131: кто был лучшим в советской грязи?

8 часов сна — и всё зря: тело устало, как будто грузили мешки

Здоровье

Вы просыпаетесь после 8 часов сна, но уже к обеду чувствуете себя как выжатый лимон? Постоянная усталость, несмотря на, казалось бы, достаточный отдых — тревожный звоночек. И это не такая уж редкость: по данным New Scientist, около 20% здоровых взрослых в 32 странах мира сталкиваются с хронической усталостью. Проблема шире, чем кажется на первый взгляд.

Грустная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка

Усталость ≠ сонливость

Прежде чем искать причину, важно понять разницу между двумя похожими, но не идентичными состояниями — усталостью и сонливостью.

"Сонливость — это физиологическая потребность поспать, которая нарастает с часами бодрствования. А усталость — это ощущение истощения, когда нет сил даже сосредоточиться на повседневных задачах", — объяснила доктор Аарти Рам, невролог и специалист по сну из медицинского центра Houston Methodist

Другими словами, если вы готовы заснуть после обеда — это сонливость. А если вы просто не чувствуете энергии ни на что — речь уже об усталости. В первом случае решение очевидно: поспите. Во втором — всё сложнее.

Почему усталость — это не просто "устал"

Хроническая усталость — это не каприз и не результат "просто тяжёлого дня". Она влияет на качество жизни: снижает продуктивность, может стать причиной ошибок, ухудшить отношения с близкими и даже привести к опасным ситуациям, например, за рулём.

И хотя недосыпание — частый виновник, не стоит думать, что достаточно просто "поспать подольше". В реальности усталость может быть вызвана множеством факторов, включая скрытые проблемы со здоровьем, не диагностированные нарушения сна, гормональные сбои и образ жизни.

"Мы часто сами ухудшаем качество сна, даже не осознавая этого — например, проводим вечера с телефоном в руках или ложимся в разное время", — отметила Аарти Рам.

Что вызывает хроническую усталость

Вот самые частые причины, по которым вы можете чувствовать себя уставшими даже после долгого сна:

  • Недостаточное или плохое качество сна

  • Несбалансированное питание

  • Отсутствие физической активности

  • Повышенный уровень стресса

  • Чрезмерное употребление алкоголя или наркотических веществ

Малоподвижный образ жизни создаёт замкнутый круг: вы мало двигаетесь — спите плохо — чувствуете усталость — не хватает сил на физическую активность — снова плохо спите. И так по спирали.

Что можно сделать прямо сейчас

Изменения начинаются с базовых привычек. Вот рекомендации для тех, кто хочет вернуть себе энергию и ясность ума:

Гигиена сна:

  • Спите 7-9 часов каждую ночь

  • Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже по выходным

  • Обеспечьте в спальне тишину, прохладу и темноту

  • Не пользуйтесь гаджетами как минимум за полчаса до сна

  • Не переедайте и не пейте алкоголь или кофе на ночь

Образ жизни:

  • Включите в день хотя бы лёгкую физическую активность

  • Пересмотрите рацион: больше овощей, белка и воды

  • Снизьте уровень стресса — помогает медитация или дыхательные практики

  • Откажитесь от алкоголя и стимуляторов или сократите их количество

"Если, несмотря на все усилия, усталость не проходит — обратитесь к врачу. Возможно, причина кроется в скрытом заболевании", — посоветовала Аарти Рам.

Несколько интересных фактов:

  • Женщины чаще страдают от хронической усталости, чем мужчины, что может быть связано с гормональными колебаниями и социальной нагрузкой

  • Нарушения сна вроде апноэ или бессонницы часто остаются нераспознанными годами

  • Один из главных источников усталости у работающих людей — стресс на работе и эмоциональное выгорание

Если вы чувствуете себя постоянно уставшим, это не норма. Это сигнал организма о том, что пора пересмотреть образ жизни — и, возможно, обратиться за профессиональной помощью.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Сейчас читают
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Последние материалы
Поезд Ташкент — Рига. Через весь Союз: из Средней Азии на Рижское взморье
Помидоры, которые не боятся жары: эти сорта выживают, когда остальные погибают
Удобрения, которые заставят молодую грушу давать плоды быстрее
Кошка, морковь и скрытая угроза — как не навредить из лучших побуждений
Смыть и выдохнуть: как натуральность стала роскошью, которую мы себе позволили
Колой, пастой или фольгой? Как очистить потемневшее серебро подручными средствами
Бен Шепард открыл секрет обложки: 50 дней, чтобы достичь идеального тела
Станет хуже: 5 привычек, которые опасны при повышенном давлении
ГАЗ-66 vs ЗИЛ-131: кто был лучшим в советской грязи?
Тайные манёвры Glencore: запасы российской меди вывозят в Китай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.