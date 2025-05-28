Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не травлю, а угощаю: огурцы, помидоры и капуста обожают эти странные подкормки
Квантовый компьютер без сбоев: что удалось создать физикам
Нарастить мышцы всего тела за 20 минут в день: попробуйте тренировку Шварценеггера
У него лучшие врачи: стало известно о состоянии Филиппа Киркорова
Натирает до слёз? Вот как разносить обувь дома — без мучений и мазолей
ГОСТовская капуста и манная каша: школьная столовая как зеркало эпохи
Без утюга и заморочек: лайфхак, который разгладит одежду за минуты
От Mercedes до Zeekr: кто на самом деле в топе дорогих продаж
Дрожжи и аптечный порошок: подкормка, которую капуста ест с радостью

Мозг, как у 30-летнего, в 70? Исследования показывают, что это реально

Здоровье

Что если два простых нутриента могли бы сыграть роль щита для вашего мозга, помогая отсрочить старение, сохранить ясность ума и даже снизить риск развития деменции? Наука начинает подтверждать это. Всё дело в теломерах — крошечных структурах на концах хромосом, которые можно назвать биологическими часами наших клеток. И именно они реагируют на присутствие определённых витаминов.

пенсионеры
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пенсионеры

Теломеры как зеркало старения мозга

Теломеры — это защитные "колпачки" на концах хромосом. С возрастом они укорачиваются, что напрямую связано с клеточным старением и риском возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Но есть хорошие новости: некоторые нутриенты могут замедлить этот процесс. Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что у женщин, ежедневно принимающих мультивитамины, теломеры были на 5% длиннее по сравнению с теми, кто их не принимал. А это означает более низкий риск деменции.

Не отстаёт и витамин D. По данным другого исследования, размещённого в Archives of Medical Science, высокий уровень витамина D в крови у взрослых американцев коррелирует с более длинными теломерами. Причём, этот витамин известен своей способностью поддерживать здоровье нейронов и регулировать воспалительные процессы — ключевые моменты в профилактике нейродегенерации.

Витамины — это важно. Но не только они

Однако, чтобы по-настоящему защитить мозг, одними капсулами не обойтись. Исследование, проведённое во Франции исследовательским центром Inserm в июне 2024 года, подчёркивает важность комплексного подхода. "По возможности отдавайте предпочтение питанию, основанному на средиземноморской диете в сочетании с принципами DASH", — советует Маи Панчал, генеральный директор и научный руководитель Фонда "Победим Альцгеймер", в интервью журналу Santé Magazine.

Вот основные рекомендации экспертов:

  • Ешьте больше свежих фруктов, зелёных овощей, цельнозерновых продуктов;

  • Включайте в рацион орехи, семена, нежирные белки;

  • Ограничьте потребление красного мяса, молочных продуктов и всего, что содержит добавленные сахара и трансжиры.

Сон и движение — ещё два столпа ментального долголетия

Не стоит недооценивать силу сна. Как подчёркивает Панчал, "качественный сон критически важен для сохранения когнитивного здоровья и снижения риска нейродегенеративных заболеваний". Во сне мозг не только отдыхает — он буквально "очищается" от токсинов, которые могут ускорить старение.

Хороший ночной отдых помогает:

  • Улучшить память и способность концентрироваться;

  • Уменьшить уровень стресса;

  • Регулировать эмоциональное состояние.

Дополнительно, регулярная физическая активность остаётся универсальным рецептом долголетия — она улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет и помогает теломерам не укорачиваться слишком быстро.

Полезные факты

  • Недостаток витамина D — один из наиболее распространённых дефицитов в мире, особенно в регионах с малым количеством солнечного света.

  • Болезнь Альцгеймера поражает более 55 миллионов человек по всему миру, и, по прогнозам ВОЗ, к 2050 году это число может утроиться.

  • Средиземноморская диета признана одной из самых эффективных в профилактике сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

С возрастом наш мозг становится особенно уязвим. Но правильное питание, активный образ жизни, качественный сон и разумное добавление витаминов — это те шаги, которые каждый из нас может сделать уже сегодня. Ведь инвестиции в здоровье мозга — это инвестиции в будущее качество жизни.

Уточнения

Теломе́ры (от др.-греч. τέλος - конец и μέρος - часть) — концевые участки хромосом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Мун Станислав
Проводит диагностику и лечение заболеваний позвоночника, дисциркулярных расстройств, синдрома хронической головной боли, инсультов.
Сейчас читают
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Последние материалы
Не травлю, а угощаю: огурцы, помидоры и капуста обожают эти странные подкормки
Квантовый компьютер без сбоев: что удалось создать физикам
Нарастить мышцы всего тела за 20 минут в день: попробуйте тренировку Шварценеггера
У него лучшие врачи: стало известно о состоянии Филиппа Киркорова
Натирает до слёз? Вот как разносить обувь дома — без мучений и мазолей
ГОСТовская капуста и манная каша: школьная столовая как зеркало эпохи
Без утюга и заморочек: лайфхак, который разгладит одежду за минуты
От Mercedes до Zeekr: кто на самом деле в топе дорогих продаж
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией
Дрожжи и аптечный порошок: подкормка, которую капуста ест с радостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.