Мозг, как у 30-летнего, в 70? Исследования показывают, что это реально

Что если два простых нутриента могли бы сыграть роль щита для вашего мозга, помогая отсрочить старение, сохранить ясность ума и даже снизить риск развития деменции? Наука начинает подтверждать это. Всё дело в теломерах — крошечных структурах на концах хромосом, которые можно назвать биологическими часами наших клеток. И именно они реагируют на присутствие определённых витаминов.

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Теломеры как зеркало старения мозга

Теломеры — это защитные "колпачки" на концах хромосом. С возрастом они укорачиваются, что напрямую связано с клеточным старением и риском возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Но есть хорошие новости: некоторые нутриенты могут замедлить этот процесс. Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что у женщин, ежедневно принимающих мультивитамины, теломеры были на 5% длиннее по сравнению с теми, кто их не принимал. А это означает более низкий риск деменции.

Не отстаёт и витамин D. По данным другого исследования, размещённого в Archives of Medical Science, высокий уровень витамина D в крови у взрослых американцев коррелирует с более длинными теломерами. Причём, этот витамин известен своей способностью поддерживать здоровье нейронов и регулировать воспалительные процессы — ключевые моменты в профилактике нейродегенерации.

Витамины — это важно. Но не только они

Однако, чтобы по-настоящему защитить мозг, одними капсулами не обойтись. Исследование, проведённое во Франции исследовательским центром Inserm в июне 2024 года, подчёркивает важность комплексного подхода. "По возможности отдавайте предпочтение питанию, основанному на средиземноморской диете в сочетании с принципами DASH", — советует Маи Панчал, генеральный директор и научный руководитель Фонда "Победим Альцгеймер", в интервью журналу Santé Magazine.

Вот основные рекомендации экспертов:

Ешьте больше свежих фруктов, зелёных овощей, цельнозерновых продуктов;

Включайте в рацион орехи, семена, нежирные белки;

Ограничьте потребление красного мяса, молочных продуктов и всего, что содержит добавленные сахара и трансжиры.

Сон и движение — ещё два столпа ментального долголетия

Не стоит недооценивать силу сна. Как подчёркивает Панчал, "качественный сон критически важен для сохранения когнитивного здоровья и снижения риска нейродегенеративных заболеваний". Во сне мозг не только отдыхает — он буквально "очищается" от токсинов, которые могут ускорить старение.

Хороший ночной отдых помогает:

Улучшить память и способность концентрироваться;

Уменьшить уровень стресса;

Регулировать эмоциональное состояние.

Дополнительно, регулярная физическая активность остаётся универсальным рецептом долголетия — она улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет и помогает теломерам не укорачиваться слишком быстро.

Полезные факты

Недостаток витамина D — один из наиболее распространённых дефицитов в мире, особенно в регионах с малым количеством солнечного света.

Болезнь Альцгеймера поражает более 55 миллионов человек по всему миру, и, по прогнозам ВОЗ, к 2050 году это число может утроиться.

Средиземноморская диета признана одной из самых эффективных в профилактике сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

С возрастом наш мозг становится особенно уязвим. Но правильное питание, активный образ жизни, качественный сон и разумное добавление витаминов — это те шаги, которые каждый из нас может сделать уже сегодня. Ведь инвестиции в здоровье мозга — это инвестиции в будущее качество жизни.

Уточнения

Теломе́ры (от др.-греч. τέλος - конец и μέρος - часть) — концевые участки хромосом.

