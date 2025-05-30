Советы от учёных: как максимально использовать дневной свет для укрепления иммунитета

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Университета Окленда, показало, что дневной свет может улучшать работу иммунной системы, повышая ее способность бороться с инфекциями.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветок в спальне

Для эксперимента, описанного в журнале Science Immunology, исследователи использовали данио-рерио — маленькую пресноводную рыбку, генетически близкую к человеку. Основное внимание было уделено нейтрофилам — самым распространенным иммунным клеткам, которые быстро реагируют на инфекции, уничтожая бактерии.

Выяснилось, что у нейтрофилов есть внутренние часы, реагирующие на продолжительность светового дня и усиливающие их активность против бактерий. Основным фактором, влияющим на эти часы, является свет.

По словам ведущего автора исследования, доцента Кристофера Холла, открытие имеет большое значение для лечения воспалительных заболеваний. Оно может привести к созданию новых лекарств, воздействующих на циркадные часы нейтрофилов и усиливающих их защитные функции.

Уточнения

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.

