Как утреннее солнце и холодный душ ускоряют сжигание жира — 5 эффективных утренних привычек

4:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дэйв Эспри, известный как "отец биохакинга", благодаря своим трудам и предпринимательской деятельности в области здравоохранения и биотехнологий, стал автором четырех бестселлеров по версии The New York Times. Его методы и привычки, направленные на улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни, получили широкое признание.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Он поделился своими утренними ритуалами, которые, по его словам, способствуют ускорению метаболизма и сжиганию жира в течение дня. "То, что вы делаете по утрам, задаёт тон всему вашему дню", — утверждает он. "Утренняя рутина может как улучшить, так и ухудшить ваш метаболизм". Вот пять его ключевых практик, о которых пишет shape.gr.

Пять утренних привычек, стимулирующих сжигание жира в течение дня

1. Воздействие солнечного света

Проснувшись, выйдите на улицу и позвольте утреннему солнцу коснуться вашей кожи. Солнечный свет регулирует циркадные ритмы, которые важны для здорового обмена веществ. Исследования показывают, что люди, которые получают достаточно солнечного света утром, имеют более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто проводит большую часть дня в условиях искусственного освещения или получает свет преимущественно вечером.

Кроме того, солнечные лучи способствуют синтезу витамина D, который играет важную роль в поддержании гормонального баланса и ускорении метаболизма. Однако не забывайте о мерах предосторожности: старайтесь не проводить слишком много времени на солнце и используйте солнцезащитные средства, чтобы избежать ожогов и других негативных последствий.

2. Холодный душ или криотерапия

Воздействие холода — это мощный способ ускорить метаболизм и стимулировать сжигание жира. Короткий холодный душ или ледяная ванна активизируют процесс "очистки" старых митохондрий и стимулируют их обновление, что приводит к улучшению обмена веществ.

Криотерапия также способствует увеличению количества "бурого жира", который является метаболически активным и помогает сжигать больше калорий. Если вы новичок в практике холодного душа, начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время до 3 минут. Поначалу это может быть непросто, но со временем ваше тело привыкнет, и вы даже можете обнаружить, что вам это нравится.

3. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT)

Забудьте о долгих монотонных тренировках. Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) — это более эффективный способ ускорить метаболизм и сжечь жир. Как и холодный душ, они стимулируют организм к созданию новых митохондрий, что приводит к длительному сжиганию калорий.

Попробуйте следующую тренировку: прогуляйтесь по парку или стадиону, чтобы разогреть мышцы. Затем бегите как можно быстрее в течение 30 секунд. После этого вернитесь к ходьбе, чтобы восстановиться. Повторите этот цикл 6-8 раз. Если бег вам не подходит, используйте велотренажёр.

4. Качественный кофе без микотоксинов

Качественный кофе может стать отличным помощником в ускорении метаболизма. Кофеин стимулирует сжигание жира, а полифенолы, содержащиеся в кофе, снижают аппетит и ускоряют обмен веществ.

Однако важно выбирать кофе без микотоксинов — микроскопических токсинов плесени, которые могут замедлять метаболизм. Отдавайте предпочтение органическому кофе, который прошёл проверку на чистоту и содержит полезные минералы.

5. Медитация, дыхание и практика благодарности

Ваше психологическое состояние может значительно влиять на процесс сжигания жира. Стресс и страх приводят к повышению уровня кортизола — гормона, который способствует накоплению жира, особенно в области живота.

Медитация и правильное дыхание помогают снизить уровень кортизола и улучшить общее самочувствие. Попробуйте квадратное дыхание: вдыхайте на 4 счёта, задерживайте дыхание на 4 счёта, выдыхайте на 4 счёта и снова задерживайте дыхание на 4 счёта. Повторите этот цикл несколько раз.

Также полезно вести дневник благодарности. Записывая каждый день то, за что вы благодарны, вы сможете снизить уровень стресса и улучшить своё эмоциональное состояние.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.



