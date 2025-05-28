Натуральный способ сбросить вес без диет и спортзала

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы ищете натуральный способ ускорить обмен веществ и избавиться от лишнего веса, не проходите мимо берёзовых листьев. Из них получается домашний чай, который работает мягко, но эффективно. А главное — вы будете не только худеть, но и оздоравливать весь организм.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Что даёт берёзовый чай

Листья берёзы — это настоящий природный "коктейль":

флавоноиды и катехины,

дубильные вещества,

эфирные масла и сапонины,

калий, натрий, витамин C и K.

Благодаря такому составу берёзовый настой:

обладает противовоспалительным и мочегонным действием,

помогает при инфекциях, цистите и отёках,

очищает организм от токсинов и улучшает работу почек,

поддерживает иммунитет,

снижает риск преждевременного старения и даже онкологии.

И, конечно, помогает сбросить вес за счёт ускорения обмена веществ, выведения лишней жидкости и сжигания жира, сообщает Медпульс.

Как приготовить чай из берёзовых листьев

Вы можете использовать свежие или сухие листья — оба варианта подойдут.

Вариант 1: свежие листья

Возьмите 1 чайную ложку листьев, залейте кипятком в стеклянной банке. Накройте крышкой и настаивайте 5 минут. Процедите — пейте тёплым или охлаждённым.

Вариант 2: сушёные листья

Насыпьте 1 чайную ложку в кастрюлю, добавьте стакан воды. Доведите до кипения и варите 5 минут. Затем накройте крышкой и настаивайте ещё 10 минут. Процедите — напиток готов.

Пить чай можно 1-2 раза в день, курсами по 2 недели.

Кому нельзя

Людям с аллергией на берёзу и её пыльцу.

Тем, кто проходит лечение препаратами: чай может выводить активные вещества из организма.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

