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Натуральный способ сбросить вес без диет и спортзала

1:55
Здоровье

Если вы ищете натуральный способ ускорить обмен веществ и избавиться от лишнего веса, не проходите мимо берёзовых листьев. Из них получается домашний чай, который работает мягко, но эффективно. А главное — вы будете не только худеть, но и оздоравливать весь организм.

Зелёные чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Что даёт берёзовый чай

Листья берёзы — это настоящий природный "коктейль":

  • флавоноиды и катехины,

  • дубильные вещества,

  • эфирные масла и сапонины,

  • калий, натрий, витамин C и K.

Благодаря такому составу берёзовый настой:

  • обладает противовоспалительным и мочегонным действием,

  • помогает при инфекциях, цистите и отёках,

  • очищает организм от токсинов и улучшает работу почек,

  • поддерживает иммунитет,

  • снижает риск преждевременного старения и даже онкологии.

И, конечно, помогает сбросить вес за счёт ускорения обмена веществ, выведения лишней жидкости и сжигания жира, сообщает Медпульс.

Как приготовить чай из берёзовых листьев

Вы можете использовать свежие или сухие листья — оба варианта подойдут.

Вариант 1: свежие листья

  1. Возьмите 1 чайную ложку листьев, залейте кипятком в стеклянной банке.

  2. Накройте крышкой и настаивайте 5 минут.

  3. Процедите — пейте тёплым или охлаждённым.

Вариант 2: сушёные листья

  1. Насыпьте 1 чайную ложку в кастрюлю, добавьте стакан воды.

  2. Доведите до кипения и варите 5 минут.

  3. Затем накройте крышкой и настаивайте ещё 10 минут.

  4. Процедите — напиток готов.

Пить чай можно 1-2 раза в день, курсами по 2 недели.

Кому нельзя

  • Людям с аллергией на берёзу и её пыльцу.

  • Тем, кто проходит лечение препаратами: чай может выводить активные вещества из организма.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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