Натуральный способ сбросить вес без диет и спортзала

Если вы ищете натуральный способ ускорить обмен веществ и избавиться от лишнего веса, не проходите мимо берёзовых листьев. Из них получается домашний чай, который работает мягко, но эффективно. А главное — вы будете не только худеть, но и оздоравливать весь организм.
Листья берёзы — это настоящий природный "коктейль":
флавоноиды и катехины,
дубильные вещества,
эфирные масла и сапонины,
калий, натрий, витамин C и K.
Благодаря такому составу берёзовый настой:
обладает противовоспалительным и мочегонным действием,
помогает при инфекциях, цистите и отёках,
очищает организм от токсинов и улучшает работу почек,
поддерживает иммунитет,
снижает риск преждевременного старения и даже онкологии.
И, конечно, помогает сбросить вес за счёт ускорения обмена веществ, выведения лишней жидкости и сжигания жира, сообщает Медпульс.
Вы можете использовать свежие или сухие листья — оба варианта подойдут.
Возьмите 1 чайную ложку листьев, залейте кипятком в стеклянной банке.
Накройте крышкой и настаивайте 5 минут.
Процедите — пейте тёплым или охлаждённым.
Насыпьте 1 чайную ложку в кастрюлю, добавьте стакан воды.
Доведите до кипения и варите 5 минут.
Затем накройте крышкой и настаивайте ещё 10 минут.
Процедите — напиток готов.
Пить чай можно 1-2 раза в день, курсами по 2 недели.
Людям с аллергией на берёзу и её пыльцу.
Тем, кто проходит лечение препаратами: чай может выводить активные вещества из организма.
Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).
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