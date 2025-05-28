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Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе

1:48
Здоровье

Перелёты на дальние расстояния — это не только смена часовых поясов, но и серьёзная нагрузка на организм. Но если подготовиться правильно, можно свести к минимуму дискомфорт и даже почувствовать себя бодрым после приземления. Врач-терапевт и диетолог Анна Белоусова поделилась лайфхаками, которые действительно работают.

Самолет F-47
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолет F-47

Давление, сосуды и питание

Во время взлёта и посадки резко меняется давление — и больше всего это чувствует сердечно-сосудистая система. Если есть проблемы с сосудами или сердцем, лучше заранее пересмотреть рацион:

  • За 2-3 дня до полёта гипертоникам стоит ограничить соль.

  • Алкоголь — под запретом до, во время и сразу после перелёта, особенно при сердечно-сосудистых и неврологических диагнозах, как сообщает Москва 24.

Варикоз и ноги

Для тех, кто страдает варикозом или перенёс операции:

  • Наденьте компрессионные (лимфодренажные) чулки.

  • После посадки — сначала подвигайте стопами и помассируйте икры, а уже потом вставайте. Это поможет избежать резкого падения давления.

Вода? Нет, томатный сок

Один из лучших напитков в полёте — томатный сок. Он не искажает вкус на высоте (в отличие от большинства напитков), а ещё помогает поддерживать водно-солевой баланс. Пить нужно каждые полтора часа небольшими порциями.

Как справиться с укачиванием

  • Таблетки от укачивания лучше принять за сутки до полёта — такой приём используют дайверы.

  • Во время полёта — по необходимости.

  • Также помогают простые трюки:

    — фиксация взгляда на одной точке,
    — леденцы,
    — прослушивание аудиокниг.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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