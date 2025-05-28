Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе

Перелёты на дальние расстояния — это не только смена часовых поясов, но и серьёзная нагрузка на организм. Но если подготовиться правильно, можно свести к минимуму дискомфорт и даже почувствовать себя бодрым после приземления. Врач-терапевт и диетолог Анна Белоусова поделилась лайфхаками, которые действительно работают.
Во время взлёта и посадки резко меняется давление — и больше всего это чувствует сердечно-сосудистая система. Если есть проблемы с сосудами или сердцем, лучше заранее пересмотреть рацион:
За 2-3 дня до полёта гипертоникам стоит ограничить соль.
Алкоголь — под запретом до, во время и сразу после перелёта, особенно при сердечно-сосудистых и неврологических диагнозах, как сообщает Москва 24.
Для тех, кто страдает варикозом или перенёс операции:
Наденьте компрессионные (лимфодренажные) чулки.
После посадки — сначала подвигайте стопами и помассируйте икры, а уже потом вставайте. Это поможет избежать резкого падения давления.
Один из лучших напитков в полёте — томатный сок. Он не искажает вкус на высоте (в отличие от большинства напитков), а ещё помогает поддерживать водно-солевой баланс. Пить нужно каждые полтора часа небольшими порциями.
Таблетки от укачивания лучше принять за сутки до полёта — такой приём используют дайверы.
Во время полёта — по необходимости.
Также помогают простые трюки:
— фиксация взгляда на одной точке,
— леденцы,
— прослушивание аудиокниг.
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.