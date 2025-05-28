Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перелёты на дальние расстояния — это не только смена часовых поясов, но и серьёзная нагрузка на организм. Но если подготовиться правильно, можно свести к минимуму дискомфорт и даже почувствовать себя бодрым после приземления. Врач-терапевт и диетолог Анна Белоусова поделилась лайфхаками, которые действительно работают.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолет F-47

Давление, сосуды и питание

Во время взлёта и посадки резко меняется давление — и больше всего это чувствует сердечно-сосудистая система. Если есть проблемы с сосудами или сердцем, лучше заранее пересмотреть рацион:

За 2-3 дня до полёта гипертоникам стоит ограничить соль.

Алкоголь — под запретом до, во время и сразу после перелёта, особенно при сердечно-сосудистых и неврологических диагнозах, как сообщает Москва 24.

Варикоз и ноги

Для тех, кто страдает варикозом или перенёс операции:

Наденьте компрессионные (лимфодренажные) чулки.

После посадки — сначала подвигайте стопами и помассируйте икры, а уже потом вставайте. Это поможет избежать резкого падения давления.

Вода? Нет, томатный сок

Один из лучших напитков в полёте — томатный сок. Он не искажает вкус на высоте (в отличие от большинства напитков), а ещё помогает поддерживать водно-солевой баланс. Пить нужно каждые полтора часа небольшими порциями.

Как справиться с укачиванием

Таблетки от укачивания лучше принять за сутки до полёта — такой приём используют дайверы.

Во время полёта — по необходимости.

Также помогают простые трюки: — фиксация взгляда на одной точке,

— леденцы,

— прослушивание аудиокниг.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

