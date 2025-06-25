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От 4 до 6 литров: сколько крови в вашем организме и от чего это зависит

2:19
Здоровье

Объем крови в организме человека может сильно варьироваться в зависимости от веса, возраста и состава тела. В среднем он составляет от 7% до 8% от общего веса человека. Это число зависит от массы жира и мышечной массы — чем больше мышечной массы, тем больше крови.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Средние показатели для взрослых

Для примера, у взрослого мужчины весом около 80 кг в организме будет примерно 6 литров крови. Женщина весом 50 кг может иметь около 4 литров. Даже если у людей одинаковый вес, объем крови может различаться из-за индивидуальных особенностей организма.

Кровь у детей и младенцев

У детей в возрасте 5-6 лет объем крови уже близок к объему взрослого человека, однако у новорожденных его гораздо меньше — около 300-400 мл, что по объему сопоставимо с кровью у домашней кошки.

Влияние размера тела на объем крови

Размер тела напрямую влияет на количество крови. Например, у собаки весом 36 кг может быть около 3 литров крови. Это демонстрирует, как животные с большими размерами имеют большее количество крови.

Потеря крови: когда это опасно

Донорство крови — безопасная процедура для людей весом более 50 кг, при которой забирается около 450 мл крови. Однако есть пределы, после которых потеря крови может стать опасной.

  • До 14% потери крови: большинство взрослых справляются с этой потерей без серьезных последствий, хотя могут почувствовать головокружение.
  • 15-30%: тошнота, учащенное сердцебиение и дыхание.
  • 30-40%: шок, снижение давления и учащение пульса.
  • Более 40%: высок риск отказа органов и смерти.

Как организм реагирует на потерю крови

Организм человека может компенсировать потерю крови, увеличивая частоту сердечных сокращений и перераспределяя кровь к жизненно важным органам. Однако если потеря превышает 30% объема, это может вызвать серьезные осложнения и потребовать медицинской помощи.

Уточнения

Кровь (лат  sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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