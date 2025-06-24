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Ревень — полезный и опасный: что нужно знать, чтобы избежать проблем с этим растением

2:33
Здоровье

Ревень — один из самых уникальных овощей, который часто вызывает путаницу в вопросе, является ли он овощем или фруктом. С ботанической точки зрения это овощ, однако из-за его вкуса и использования в десертах и супах, многие воспринимают его как фрукт. В 1947 году суд Нью-Йорка официально признал ревень фруктом, что лишь подогрело этот спор.

Ревень
Фото: Own work by RhubarbFarmer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ревень

Полезные свойства ревеня

Ревень — это настоящий кладезь питательных веществ. Красочные и мясистые черешки этого растения богаты витаминами и минералами. Он содержит витамины А, В1, В2, С и ниацин, а также большое количество полезных минералов: калий, кальций, фосфор, магний, железо и селен. В 100 граммах ревеня всего 16 калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом.

Ревень также является источником растительных волокон, дубильных веществ, флавоноидов и полифенолов, которые поддерживают здоровье организма и могут быть полезны для снижения веса. Многие ценят его за вкус и питательные свойства, особенно в десертах, компотах и супах.

Опасности, связанные с листьями ревеня

Однако при всей полезности черешков ревеня его листья могут быть опасны. Листья содержат большое количество щавелевой кислоты, которая может вызвать проблемы с почками. Соли щавелевой кислоты — оксалаты — выпадают в осадок из мочи и могут образовывать почечные камни. Это особенно важно для людей, склонных к заболеваниям почек, так как употребление даже небольшого количества старых листьев ревеня может привести к серьезным проблемам.

Как правильно употреблять ревень

Для того чтобы извлечь максимальную пользу из ревеня и избежать возможных рисков, важно употреблять только черешки. Листья следует избегать, а также быть осторожными при их сборе, чтобы избежать случайного употребления. Особенно это важно для людей с заболеваниями почек или склонностью к образованию камней.

Заключение

Ревень — это не только вкусный, но и питательный продукт, который с каждым годом становится все популярнее. Однако важно помнить о возможных рисках, связанных с его листьями. Употребление черешков ревеня принесет вам множество пользы, если следовать рекомендациям и избегать употребления его листьев.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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