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Новая стратегия для похудения: как 16-часовое голодание помогает сжигать жир

3:55
Здоровье

Долгое время мы были уверены, что для эффективного похудения нужно не только правильно питаться, но и контролировать количество калорий в течение всего дня. Однако новое исследование изменяет наши представления об этом процессе. Ученые пришли к выводу, что ограничение времени для приема пищи может оказаться ключом к долгосрочной потере веса. Оказывается, периодическое голодание — это не просто тренд, а реальный способ изменить свое тело и поддерживать вес в норме.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Почему 16-часовое голодание так эффективно

Исследование, проведенное Университетом Гранады в Испании, показало, что людям с избыточным весом или ожирением, которые придерживались восьмичасового окна для приема пищи в день, удавалось не только сбросить лишние килограммы, но и поддерживать результат в долгосрочной перспективе. 16-часовое голодание помогает сбалансировать гормоны, улучшить обмен веществ и ускорить сжигание жира.

В течение трех месяцев участники, которые ограничивали себя в еде, теряли от 3 до 4 кг, в то время как те, кто ел без ограничений, не показывали таких результатов. Это не значит, что нужно голодать — важно всего лишь ограничить прием пищи до восьми часов в сутки, а в оставшиеся 16 часов дать организму отдых.

Разделение на группы: как это работало

В исследовании приняли участие 99 человек, которых разделили на четыре группы. Каждая группа следовала разным режимам питания: некоторые ели в течение 12 часов и более, другие — только в пределах восьмичасового окна с разными стартовыми временами (10:00, 13:00 или свободный выбор времени). Все группы получали рекомендации по средиземноморской диете, чтобы их рацион был максимально полезным.

Результаты были удивительными. Те, кто ограничивал время приема пищи, теряли не только вес, но и уменьшали окружность талии и бедер на несколько сантиметров. В то же время участники, которые ели более 12 часов в день, сбросили гораздо меньше килограммов.

Почему голодание помогает удерживать вес

Что делает 16-часовое голодание таким эффективным? Согласно исследованию, секрет в том, что через время ограниченное потребление пищи улучшает здоровье кишечника, стабилизирует уровень сахара в крови и способствует активному сжиганию жира. Также, те, кто придерживался режима питания, не испытывали приступов сильного голода и переедания, что часто происходит при обычных диетах.

К тому же, голодание помогает не только уменьшить вес, но и поддерживает здоровье сердца и сосудов, улучшает показатели метаболизма и способствует восстановлению клеток.

Перспективы и дальнейшие исследования

Это исследование открывает новые горизонты в подходах к снижению веса. Эксперты уверены, что такая стратегия питания может стать отличным решением для людей, стремящихся к похудению без строгих ограничений и постоянного подсчета калорий. Однако ученые отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить долгосрочную эффективность этого метода для более широких групп населения.

Простота и доступность 16-часового голодания

Главное преимущество 16-часового голодания в том, что этот метод легко вписывается в повседневную жизнь. Он не требует специальной подготовки, дорогостоящих добавок или сложных диет. Все, что нужно — это просто ограничить время приема пищи и внимательно следить за качеством продуктов. Такой подход не только помогает сбросить лишний вес, но и сохраняет энергию и хорошее самочувствие.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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