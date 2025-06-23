Что было найдено в крови людей, переживших инсульт? Результаты, которые ошеломили ученых

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование выявило шокирующую связь между инсультами и высоким содержанием микропластика в крови. У пациентов, перенесших инсульт, оказалось гораздо больше микропластика, чем у здоровых людей. Это открытие привлекло внимание исследователей, которые обеспокоены возможным воздействием этих частиц на здоровье человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

Что такое микропластик

Микропластик — это крошечные фрагменты разлагаемого пластика, которые образуются в результате промышленного производства и широко распространены в окружающей среде, включая океаны, системы водоснабжения и пищевую промышленность. Эти частицы настолько малы, что могут проникать в ткани и клетки организма, нанося вред. Микропластик может вводить токсичные химические вещества в организм и нарушать гормональный баланс.

Что показали результаты исследования

Исследователи из Мексиканского университета проанализировали кровь пациентов, перенесших инсульт, микроинсульт или временно потерявших зрение из-за закупорки кровеносных сосудов. Оказалось, что концентрация микропластика в крови таких пациентов была значительно выше, чем у людей с нормальным состоянием сосудов. Особенно высокое содержание микропластика было зафиксировано у тех, у кого наблюдались более серьёзные симптомы, такие как инсульт или потеря зрения.

Как микропластик влияет на здоровье

Исследования показывают, что микропластик может вызывать серьёзные заболевания, включая сердечные приступы, образование тромбов и деменцию. Микропластик может также вызывать закупорку мозговых и сердечных сосудов, нарушая нормальное кровообращение.

У пациентов с более высоким уровнем бляшек в сонных артериях, которые снабжают кровью голову и мозг, было зафиксировано в 16 раз больше микропластика, чем у тех, у кого этих отложений не было. У тех же, кто столкнулся с потерей зрения или инсультом, концентрация микропластика была в 50 раз выше.

Какие выводы делают исследователи

Хотя эксперты пока не уверены, что микропластик непосредственно вызывает такие заболевания, исследования привели к важным выводам. Эти данные помогают понять, как микропластик может воздействовать на организм и подтверждают связь между загрязнением окружающей среды и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Заключение

Открытия о микропластике в крови пациентов, перенесших инсульт, поднимают важные вопросы о влиянии загрязнения на наше здоровье. Несмотря на необходимость дальнейших исследований, уже сейчас очевидно, что микропластик может играть важную роль в развитии таких серьёзных заболеваний, как инсульт и сердечные заболевания.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластика размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

