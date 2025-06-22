Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие аптечные средства для кожи — проверено и дешево
Что было найдено в крови людей, переживших инсульт? Результаты, которые ошеломили ученых
Никогда не думали о подкормках? Чеснок скажет вам спасибо
Только так чистят унитаз в дорогих отелях — и это стоит копейки
Загадка бабочек-богонгов: как они находят дорогу на 1000 км
Пора забыть о ненавистном жире на животе: 5 полезных привычек для женщин после 40
Половина работников испытывает чувство вины из-за отпуска — как с этим справиться
Всё исправно, но не заводится: поломка, которая проявляется только на горячем моторе
Спокойный, уверенный, не паникует при ветеринаре: как вырастить идеального питомца

Как справиться с постоянным вздутием живота: причины и простые решения

2:49
Здоровье

Вздутие живота — знакомая проблема, особенно если кажется, что вы едите совсем немного. Но что, если это не просто последствия переедания? Иногда "невинные" продукты оказываются настоящими виновниками дискомфорта.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Овощи: полезны, но в меру

Овощи — незаменимая часть рациона, но если их слишком много, они могут привести к неприятному чувству вздутия. Это связано с высоким содержанием клетчатки, которая притягивает воду и вызывает чувство сытости. Однако некоторые овощи можно смело включать в свой рацион без опасений. Например, огурцы — отличный выбор для легкости и свежести. Они не вызывают вздутия и прекрасно способствуют поддержанию водного баланса. Также не стоит забывать о шпинате и моркови. Эти овощи полезны для зрения, насыщают и не перегружают пищеварительную систему.

Бобовые: полезные, но коварные

Бобовые — кладезь питательных веществ, таких как железо, и незаменимый источник растительного белка. Но они также могут быть причиной вздутия живота. Из-за высокого содержания клетчатки, они привлекают воду в кишечник, что может вызвать дискомфорт. Особенно если бобовые для вас нечастые гости. Нут или фасоль — еще большие "виновники" в этом плане, особенно в сочетании с углеводами, такими как макароны.

Молочные продукты: легко забыть о лактозной непереносимости

Кажется, что стакан молока или чашка капучино — это ничего незначащий момент в течение дня. Однако для некоторых людей молочные продукты могут стать источником неприятных ощущений. Непереносимость лактозы — довольно частая проблема, которая вызывает вздутие и дискомфорт. Организм не всегда способен переварить молочный сахар, что приводит к брожению в кишечнике. В таких случаях стоит подумать о замене молочных продуктов или ограничении их употребления.

Стресс и другие причины

Даже если вы избегаете продуктов, вызывающих вздутие, живот может все равно "пухнуть". Часто причина кроется в стрессе. Быстрое поглощение пищи или беспокойство приводит к тому, что мы "глотаем" воздух, что также может вызвать дискомфорт. Поэтому важно не только правильно питаться, но и спокойно принимать пищу, тщательно пережевывая каждый кусочек.

Как избежать вздутия

Сбалансированное питание и внимание к состоянию организма — залог отсутствия вздутия живота. Если проблема сохраняется, стоит пройти тесты на пищевую непереносимость и аллергии, а также не забывать о расслабленной атмосфере во время еды.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая , иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Домашние животные
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать Аудио 
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Авто
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
Что было найдено в крови людей, переживших инсульт? Результаты, которые ошеломили ученых
Никогда не думали о подкормках? Чеснок скажет вам спасибо
Только так чистят унитаз в дорогих отелях — и это стоит копейки
Загадка бабочек-богонгов: как они находят дорогу на 1000 км
Пора забыть о ненавистном жире на животе: 5 полезных привычек для женщин после 40
Половина работников испытывает чувство вины из-за отпуска — как с этим справиться
Всё исправно, но не заводится: поломка, которая проявляется только на горячем моторе
Спокойный, уверенный, не паникует при ветеринаре: как вырастить идеального питомца
Австрийский десерт, ставший легендой: готовим манный штрудель у себя дома
Платформенная экономика взлетела: 6,3 трлн рублей в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.