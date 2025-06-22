Ходите в туалет 1-2 раза в день? Что делать, если ваш кишечник не работает правильно

Как часто вы ходите в туалет? Недавнее исследование утверждает, что частота дефекаций — это не просто случайная особенность организма, а важный показатель общего состояния здоровья. Оказывается, нормальная частота дефекаций — от одного до двух раз в день — связана с наилучшими результатами для здоровья.
Главный исследователь Института системной биологии Шон Гиббонс, подчеркивает, что нерегулярные дефекации могут быть сигналом о более серьезных рисках для здоровья.
"Мы часто игнорируем нерегулярные дефекации как незначительную проблему, но они могут указывать на скрытые нарушения в организме", — утверждает Гиббонс.
Исследование охватило более 1400 здоровых взрослых без активных заболеваний, что позволило провести более точный анализ влияния частоты дефекаций на здоровье здоровых людей.
Исследования показали, что когда стул задерживается в кишечнике, микробы начинают ферментировать белки, что приводит к образованию токсичных веществ, таких как п-крезолсульфат и индоксилсульфат. Даже у здоровых людей с запорами уровень этих токсинов в крови был выше, что особенно вредно для почек и может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как хронический запор.
У людей с частой диареей также были обнаружены маркеры воспаления и повреждения печени. Избыток желчных кислот, который выводится из организма при диарее, может нарушить переработку пищевых жиров в печени, что приводит к окислительному стрессу и повреждению органа. Эти воспаления нарушают рост полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника.
Самым здоровым "ритмом" считается дефекация от одного до двух раз в день — это и есть так называемая "зона Златовласки". У людей, которые поддерживают этот режим, обычно наблюдается лучший баланс здоровья кишечника и общего самочувствия.
Исследования показали, что женщины, молодые люди и люди с более низким индексом массы тела (ИМТ) чаще сталкиваются с нерегулярными дефекациями. Это может быть связано с гормональными и неврологическими различиями, а также с образом жизни, например, потреблением пищи.
Наилучшие результаты по ритму дефекации имеют люди с более высоким потреблением фруктов и овощей, достаточной гидратацией и регулярными физическими упражнениями. Эти привычки поддерживают нормальную работу кишечника и способствуют общему благополучию.
Результаты исследования могут быть полезны для дальнейших клинических исследований, чтобы понять, может ли управление дефекациями помочь в профилактике заболеваний. Пока же эксперты рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты, пить достаточно воды и вести активный образ жизни для поддержания здоровья кишечника.
Дефека́ция (лат. defecatio; синонимы: опорожне́ние кише́чника; опорожне́ние прямо́й кишки́, стул, испражне́ние) — процесс удаления организмом кала из пищеварительного тракта через анальное выходное отверстие.
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