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Ходите в туалет 1-2 раза в день? Что делать, если ваш кишечник не работает правильно

3:39
Здоровье

Как часто вы ходите в туалет? Недавнее исследование утверждает, что частота дефекаций — это не просто случайная особенность организма, а важный показатель общего состояния здоровья. Оказывается, нормальная частота дефекаций — от одного до двух раз в день — связана с наилучшими результатами для здоровья.

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

Почему ритм кишечника важен

Главный исследователь Института системной биологии Шон Гиббонс, подчеркивает, что нерегулярные дефекации могут быть сигналом о более серьезных рисках для здоровья.

"Мы часто игнорируем нерегулярные дефекации как незначительную проблему, но они могут указывать на скрытые нарушения в организме", — утверждает Гиббонс.

Исследование охватило более 1400 здоровых взрослых без активных заболеваний, что позволило провести более точный анализ влияния частоты дефекаций на здоровье здоровых людей.

Как влияет задержка стула на здоровье

Исследования показали, что когда стул задерживается в кишечнике, микробы начинают ферментировать белки, что приводит к образованию токсичных веществ, таких как п-крезолсульфат и индоксилсульфат. Даже у здоровых людей с запорами уровень этих токсинов в крови был выше, что особенно вредно для почек и может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как хронический запор.

Диарея и проблемы с печенью

У людей с частой диареей также были обнаружены маркеры воспаления и повреждения печени. Избыток желчных кислот, который выводится из организма при диарее, может нарушить переработку пищевых жиров в печени, что приводит к окислительному стрессу и повреждению органа. Эти воспаления нарушают рост полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника.

Идеальный ритм кишечника

Самым здоровым "ритмом" считается дефекация от одного до двух раз в день — это и есть так называемая "зона Златовласки". У людей, которые поддерживают этот режим, обычно наблюдается лучший баланс здоровья кишечника и общего самочувствия.

Что влияет на нормальный ритм дефекации

Исследования показали, что женщины, молодые люди и люди с более низким индексом массы тела (ИМТ) чаще сталкиваются с нерегулярными дефекациями. Это может быть связано с гормональными и неврологическими различиями, а также с образом жизни, например, потреблением пищи.

Наилучшие результаты по ритму дефекации имеют люди с более высоким потреблением фруктов и овощей, достаточной гидратацией и регулярными физическими упражнениями. Эти привычки поддерживают нормальную работу кишечника и способствуют общему благополучию.

Что нужно делать для здоровья кишечника

  • Питание: Увлажненная, богатая клетчаткой растительная диета помогает поддерживать нормальный ритм кишечника.
  • Гидратация: Недостаток воды может вызвать запоры, поэтому важно пить достаточно жидкости.
  • Физическая активность: Регулярные упражнения поддерживают здоровый обмен веществ и нормальную функцию кишечника.

Важность поддержания нормального ритма дефекации

Результаты исследования могут быть полезны для дальнейших клинических исследований, чтобы понять, может ли управление дефекациями помочь в профилактике заболеваний. Пока же эксперты рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты, пить достаточно воды и вести активный образ жизни для поддержания здоровья кишечника.

Уточнения

Дефека́ция (лат. defecatio; синонимы: опорожне́ние кише́чника; опорожне́ние прямо́й кишки́, стул, испражне́ние) — процесс удаления организмом кала из пищеварительного тракта через анальное выходное отверстие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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