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Авокадо — не только для тостов: как он помогает сделать сердце здоровым и сильным

3:04
Здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смерти во всем мире, и многие из нас ежедневно принимают лекарства для снижения уровня холестерина. Однако есть продукт, который может значительно помочь в поддержании здоровья сердца — это авокадо.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Почему авокадо полезно для сердца

Кардиолог Сара Александер объясняет, что авокадо является мощным источником питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердца. Вот несколько причин, почему этот фрукт должен стать частью вашего рациона.

Калий для снижения артериального давления

  • Авокадо содержит почти 500 мг калия в половине плода — это даже больше, чем в бананах. Калий помогает снизить артериальное давление, уравновешивая эффект натрия в организме. Это важно для поддержания здорового давления, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезные жиры для снижения холестерина

  • Авокадо богато мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые известны своей способностью снижать уровень холестерина ЛПНП (плохого холестерина). Эти жиры, наоборот, помогают улучшить липидный профиль и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Клетчатка для нормализации холестерина

  • Половина авокадо содержит почти 7 граммов клетчатки, что составляет четверть дневной нормы. Около половины этой клетчатки — растворимая, которая помогает снизить уровень холестерина. Клетчатка действует как "метла", очищая организм от холестерина в кишечнике, что способствует его естественному выведению.

Растительные стерины для блокировки холестерина

  • Авокадо также содержит растительные стерины, которые снижают уровень холестерина, блокируя его всасывание в кишечнике. Это помогает снижать уровень ЛПНП, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что растительные стерины могут снизить уровень холестерина на 10%.

Исследования подтверждают: авокадо защищает сердце

Исследования показывают, что регулярное потребление авокадо связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из них показало, что люди, которые съедали хотя бы две порции авокадо в неделю, на 16% реже страдали от сердечных заболеваний и на 21% реже от ишемической болезни сердца.

Заменив половину порции масла или маргарина на авокадо, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%.

Заключение

Авокадо — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт для сердца. Он помогает снижать уровень холестерина, артериальное давление и защищает кровеносные сосуды благодаря своему составу. Добавление авокадо в рацион может стать важным шагом на пути к улучшению здоровья сердца.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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