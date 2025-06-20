Один простой шаг для здоровья почек: что происходит, когда вы пьёте кофе каждый день

Кофе — один из самых исследуемых напитков в мире, и его умеренное потребление приносит значительные преимущества для здоровья. Недавнее исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, показало, что даже одна чашка кофе в день может снизить риск острого повреждения почек.
По данным исследования, опубликованного в Kidney International Reports, регулярное употребление кофе связано с на 15% меньшим риском острых повреждений почек у тех, кто пьёт хотя бы одну чашку кофе каждый день. Особенно сильное снижение наблюдается у тех, кто пьёт две-три чашки в день — риск снижается на 22-23%. Даже у людей с хроническими заболеваниями, такими как высокое артериальное давление, диабет или избыточный вес, употребление кофе снижает риск повреждения почек на 11%.
Как поясняет доктор Чираг Парих, автор исследования, это возможно благодаря сочетанию кофеина и биологически активных соединений в кофе. Кофеин улучшает кровоток и способствует лучшему усвоению кислорода почками, что, в свою очередь, помогает предотвратить их повреждение.
Важно отметить, что добавки к кофе, такие как молоко, сливки, сахар или подсластители, могут влиять на результаты и требуют дополнительных исследований. Они могут изменить механизм действия кофе, который защищает почки, и необходимо более подробно изучить их влияние на здоровье.
Исследования подтверждают, что умеренное потребление кофе приносит ощутимую пользу для здоровья почек. Однако следует помнить, что это не исключает необходимость консультации с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания. Кофе может стать отличным союзником в поддержании здоровья почек, но важно соблюдать умеренность и быть внимательным к добавкам, которые вы используете.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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