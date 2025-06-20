10 эффективных добавок для снижения давления: как контролировать гипертонию без лекарств

3:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое кровяное давление (гипертония) является одной из самых распространенных проблем здоровья, но, кроме традиционного медикаментозного лечения, многие ищут естественные способы контроля давления, включая добавки и травы. Вот 10 добавок, которые могут помочь в снижении артериального давления.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Кальций

Кальций важен не только для здоровья костей, но и для нормализации сердечно-сосудистой системы. Недавние исследования показали, что дефицит кальция может способствовать повышению кровяного давления. Добавки с кальцием могут снизить систолическое давление на 2,5 мм рт. ст. Рекомендуемая суточная доза для взрослых — 1300 мг.

Коэнзим Q10 (CoQ10)

Коэнзим Q10 помогает преобразовывать пищу в энергию и поддерживает сердечную функцию. Исследования показали, что добавки с CoQ10 могут снизить систолическое артериальное давление на 3 мм рт. ст.

Рыбий жир

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощным эффектом снижения давления. Добавки с рыбьим жиром, содержащие 3 грамма омега-3, снижают систолическое давление на 2,6 мм рт. ст. после нескольких недель применения.

Чеснок

Чеснок славится своими мощными свойствами для нормализации давления. Исследования показали, что добавки с чесноком могут снизить систолическое артериальное давление на 8 мм рт. ст.

Имбирь

Имбирь помогает в снижении артериального давления. Обзор исследований показал, что добавление имбиря в рацион снижает систолическое давление на 6,4 мм рт. ст. и диастолическое — на 2,1 мм рт. ст.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут помочь улучшить артериальное давление. Регулярное потребление зеленого чая снижает систолическое давление в среднем на 1,2 мм рт. ст.

L-аргинин

Эта аминокислота помогает организму вырабатывать оксид азота, который способствует расширению сосудов. Это может снизить систолическое давление на 5 мм рт. ст. и диастолическое — на 3 мм рт. ст.

Магний

Магний играет ключевую роль в регулировании кровяного давления. Некоторые исследования показывают, что добавки магния могут снизить систолическое давление на 2 мм рт. ст.

Калий

Калий помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Добавки калия могут снизить систолическое давление на 4-5 мм рт. ст. Его можно получать не только из добавок, но и из продуктов, таких как бананы, авокадо и картофель.

Витамин D

Дефицит витамина D связан с повышением давления. Исследования показали, что увеличение уровня витамина D может снизить риск гипертонии на 30%.

Важные замечания

Хотя эти добавки могут помочь в снижении артериального давления, они не заменяют традиционное лечение и должны использоваться только в дополнение к рекомендациям врача. Важно проконсультироваться с медицинским специалистом перед началом применения добавок, чтобы избежать взаимодействий с другими лекарствами.

Не забывайте, что добавки не регулируются FDA так строго, как лекарства, поэтому при их выборе следует отдавать предпочтение сертифицированным и проверенным продуктам.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

