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10 эффективных добавок для снижения давления: как контролировать гипертонию без лекарств

3:49
Здоровье

Высокое кровяное давление (гипертония) является одной из самых распространенных проблем здоровья, но, кроме традиционного медикаментозного лечения, многие ищут естественные способы контроля давления, включая добавки и травы. Вот 10 добавок, которые могут помочь в снижении артериального давления.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Кальций

  • Кальций важен не только для здоровья костей, но и для нормализации сердечно-сосудистой системы. Недавние исследования показали, что дефицит кальция может способствовать повышению кровяного давления. Добавки с кальцием могут снизить систолическое давление на 2,5 мм рт. ст. Рекомендуемая суточная доза для взрослых — 1300 мг.

Коэнзим Q10 (CoQ10)

  • Коэнзим Q10 помогает преобразовывать пищу в энергию и поддерживает сердечную функцию. Исследования показали, что добавки с CoQ10 могут снизить систолическое артериальное давление на 3 мм рт. ст.

Рыбий жир

  • Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощным эффектом снижения давления. Добавки с рыбьим жиром, содержащие 3 грамма омега-3, снижают систолическое давление на 2,6 мм рт. ст. после нескольких недель применения.

Чеснок

  • Чеснок славится своими мощными свойствами для нормализации давления. Исследования показали, что добавки с чесноком могут снизить систолическое артериальное давление на 8 мм рт. ст.

Имбирь

  • Имбирь помогает в снижении артериального давления. Обзор исследований показал, что добавление имбиря в рацион снижает систолическое давление на 6,4 мм рт. ст. и диастолическое — на 2,1 мм рт. ст.

Зеленый чай

  • Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут помочь улучшить артериальное давление. Регулярное потребление зеленого чая снижает систолическое давление в среднем на 1,2 мм рт. ст.

L-аргинин

  • Эта аминокислота помогает организму вырабатывать оксид азота, который способствует расширению сосудов. Это может снизить систолическое давление на 5 мм рт. ст. и диастолическое — на 3 мм рт. ст.

Магний

  • Магний играет ключевую роль в регулировании кровяного давления. Некоторые исследования показывают, что добавки магния могут снизить систолическое давление на 2 мм рт. ст.

Калий

  • Калий помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Добавки калия могут снизить систолическое давление на 4-5 мм рт. ст. Его можно получать не только из добавок, но и из продуктов, таких как бананы, авокадо и картофель.

Витамин D

  • Дефицит витамина D связан с повышением давления. Исследования показали, что увеличение уровня витамина D может снизить риск гипертонии на 30%.

Важные замечания

  • Хотя эти добавки могут помочь в снижении артериального давления, они не заменяют традиционное лечение и должны использоваться только в дополнение к рекомендациям врача. Важно проконсультироваться с медицинским специалистом перед началом применения добавок, чтобы избежать взаимодействий с другими лекарствами.

Не забывайте, что добавки не регулируются FDA так строго, как лекарства, поэтому при их выборе следует отдавать предпочтение сертифицированным и проверенным продуктам.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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