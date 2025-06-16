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Рыбий жир против гипертонии: наука о том, как снизить давление с помощью омега-3

2:59
Здоровье

Рыбий жир, содержащий омега-3 жирные кислоты, давно известен своими полезными свойствами, особенно для здоровья сердца. Исследования показывают, что он может снижать высокое артериальное давление, особенно если оно стабильно превышает 130/80 мм рт. ст.

Рыбий жир
Фото: commons.wikimedia.org by Orange-kun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыбий жир

Рыбий жир и снижение давления

Рыбий жир оказывает заметное влияние на систолическое и диастолическое давление. В одном метаанализе, охватывающем несколько исследований, было показано, что добавки с омега-3 могут существенно снизить как верхнее, так и нижнее давление. Эти эффекты особенно выражены у людей с метаболическим синдромом, который увеличивает риск заболеваний сердца и диабета 2 типа. У людей, принимающих омега-3, наблюдается снижение систолического давления, что способствует уменьшению нагрузки на сердце и сосуды.

Что такое рыбий жир

Рыбий жир — это масло, извлекаемое из тканей жирных холодноводных рыб, таких как лосось, тунец или скумбрия. Оно богато омега-3 жирными кислотами, такими как эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты, которые поддерживают здоровье сердца, снижают воспаление и обладают другими полезными свойствами.

Сколько следует принимать

Исследования показывают, что для снижения артериального давления эффективна доза омега-3 от 2 до 3 граммов в день. Такие дозы можно получить как из добавок с рыбьим жиром, так и из пищи, включая рыбу. Регулярное потребление омега-3 помогает не только снизить давление, но и улучшить уровень холестерина.

Побочные эффекты добавок с рыбьим жиром

Хотя добавки с рыбьим жиром имеют минимальные побочные эффекты, некоторые люди могут столкнуться с неприятным привкусом во рту, рыбий отрыжкой или легким дискомфортом в желудке. Чтобы минимизировать эти побочные эффекты, можно выбирать добавки с добавлением экстракта лимона или других ароматизаторов.

Другие изменения для поддержания нормального давления

Кроме приема рыбьего жира, для контроля артериального давления важны и другие изменения в образе жизни:

  • Соблюдение сбалансированной диеты.
  • Регулярные физические нагрузки.
  • Ограничение потребления алкоголя и натрия.
  • Уменьшение стресса и отказ от курения.

Важность контроля артериального давления

Невозможно недооценить важность контроля артериального давления. Если оно остается высоким, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульт, сердечные заболевания, заболевания почек и потеря зрения. Всегда консультируйтесь с врачом перед тем, как вводить новые добавки или изменять образ жизни.

Уточнения

Ры́бий жи́р - животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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