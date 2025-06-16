Как взять под контроль свое сердце, если пульс ускоряется: простая техника от кардиолога

Кардиолог Аурелио Рохас поделился полезным видео в социальных сетях, объясняя, как можно контролировать учащенное сердцебиение или тахикардию с помощью маневра Вальсальвы. Этот метод является простым и эффективным способом регулирования частоты сердечных сокращений, особенно когда она слишком учащается.
Маневр Вальсальвы — это метод, который используется в медицине для диагностики различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и неврологические расстройства. Он заключается в выполнении форсированного выдоха при закрытой голосовой щели, что приводит к повышению внутригрудного и брюшного давления. Этот процесс влияет на работу сердца и может помочь при тахикардии, нормализуя пульс.
Аурелио Рохас подробно объяснил шаги выполнения маневра Вальсальвы:
Этот процесс помогает снизить частоту сердечных сокращений и привести сердце в норму.
Важно помнить, что маневр Вальсальвы помогает в легких случаях тахикардии, но если ваше сердцебиение продолжает увеличиваться или не стабилизируется, необходимо как можно скорее обратиться к врачу для более детального обследования.
Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.
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