Как взять под контроль свое сердце, если пульс ускоряется: простая техника от кардиолога

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Аурелио Рохас поделился полезным видео в социальных сетях, объясняя, как можно контролировать учащенное сердцебиение или тахикардию с помощью маневра Вальсальвы. Этот метод является простым и эффективным способом регулирования частоты сердечных сокращений, особенно когда она слишком учащается.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина проверяет пульс на запястье

Что такое маневр Вальсальвы

Маневр Вальсальвы — это метод, который используется в медицине для диагностики различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и неврологические расстройства. Он заключается в выполнении форсированного выдоха при закрытой голосовой щели, что приводит к повышению внутригрудного и брюшного давления. Этот процесс влияет на работу сердца и может помочь при тахикардии, нормализуя пульс.

Как выполнить маневр Вальсальвы

Аурелио Рохас подробно объяснил шаги выполнения маневра Вальсальвы:

Удобно сядьте или лягте.

Сделайте глубокий вдох.

Закройте рот и зажмите нос.

Попытайтесь выдохнуть, как будто надуваете заблокированный воздушный шар, не выпуская воздух наружу.

Удерживайте давление в течение 10-15 секунд.

Быстро выдохните весь воздух.

Этот процесс помогает снизить частоту сердечных сокращений и привести сердце в норму.

Когда следует обратиться к врачу

Важно помнить, что маневр Вальсальвы помогает в легких случаях тахикардии, но если ваше сердцебиение продолжает увеличиваться или не стабилизируется, необходимо как можно скорее обратиться к врачу для более детального обследования.

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

