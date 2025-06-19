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Летние перекусы без лишних калорий: 18 белковых закусок для легкости и здоровья

4:45
Здоровье

Белок — это не только строительный материал для тканей организма, но и важный элемент для поддержания здоровья кишечника. Он способствует росту полезных бактерий, укрепляет клетки кишечника и защищает от вредных микроорганизмов. Если вы ищете простые закуски, которые помогут вам не только удовлетворить потребность в белке, но и улучшить состояние кишечника, вот список 18 вкусных и полезных вариантов.

Чипсы из кабачка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чипсы из кабачка

Нежирный греческий йогурт

Белок: 20 г на чашку.

  • Греческий йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают рост полезных бактерий и защищают кишечник от вредных микроорганизмов.

Совет: выбирайте йогурт с надписью "живые и активные культуры".

Эдамаме

Белок: 9 г на 1/2 стакана.

  • Эти соевые бобы являются отличным источником растительного белка и клетчатки, которая полезна для кишечника.

Грибы, фаршированные сыром

Белок: 10 г (3 г из грибов, 7 г из сыра).

  • Фаршированные грибы — это не только вкусно, но и питательно. Витамин D в грибах помогает поддерживать микробиом кишечника.

Овсянка

Белок: 13 г на порцию.

  • Овсянка, приготовленная на молоке, не только дает вам белок, но и клетчатку, которая способствует развитию полезных бактерий в кишечнике.

Миндаль

Белок: 6 г на унцию.

  • Миндаль богат полезными ненасыщенными жирами, которые помогают поддерживать здоровье кишечника, уменьшая воспаление.

Рыбные палочки

Белок: около 24 г.

  • Рыбные палочки богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить здоровье кишечника.

Хумус с овощами

Белок: 10 г на 1/2 стакана хумуса.

  • Хумус, приготовленный из нута, содержит растительный белок и клетчатку. Обмакивайте в него овощи для дополнительного количества питательных веществ.

Творог с ягодами

Белок: 12 г на 1/2 стакана творога.

  • Творог богат белком, а ягоды — антиоксидантами, что делает эту закуску полезной для кишечника.

Шоколадный чиа-пудинг

Белок: 13 г на порцию.

  • Семена чиа — это отличный источник белка и клетчатки, а также антиоксидантов, которые поддерживают здоровье кишечника.

Жареная чечевица

Белок: 18 г на чашку.

  • Чечевица, богатая клетчаткой и белком, может стать полезной альтернативой чипсам.

Вяленая говядина

Белок: 10 г на 30гр..

  • Вяленая говядина — отличная высокобелковая закуска для любителей мяса.

Яичные кексы

Белок: 7 г на кекс.

  • Яичные кексы — это не только вкусно, но и питательно, добавление овощей повышает содержание клетчатки.

Энергетические шарики без выпечки

Белок: 1-1,5 г на шарик.

  • Эти легкие закуски можно приготовить, смешав овсянку, ореховое масло и мед. Добавьте протеиновый порошок для повышения белка.

Кусочки тофу

Белок: 14 г на 320 г тофу.

  • Тофу — отличный соевый продукт, который помогает развивать полезные кишечные бактерии.

Летние роллы с тунцом

Белок: 40 г на 2-3 ролла.

  • Тунец, омега-3 жирные кислоты и клетчатка в летних роллах создают здоровую и питательную закуску.

Банановое мороженое

Белок: 20 г.

  • Это простое и вкусное мороженое — отличный способ насладиться сладким, не забывая о здоровье кишечника.

Кефирный смузи

Белок: 8-10 г на чашку.

  • Кефир богат пробиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Рисовые шарики с креветками

Белок: 3 г на шарик.

  • Эти рисовые шарики с креветками содержат полезные жирные кислоты и белок, что делает их отличной закуской.

Поддерживайте здоровье кишечника с белковыми закусками

Интегрируя эти высокобелковые закуски в ваш рацион, вы не только обеспечите организм необходимым количеством белка, но и поддержите здоровую микрофлору кишечника. Правильное питание, богатое клетчаткой, антиоксидантами и пробиотиками, станет залогом хорошего самочувствия и отличного пищеварения.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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