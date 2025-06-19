Летние перекусы без лишних калорий: 18 белковых закусок для легкости и здоровья

Белок — это не только строительный материал для тканей организма, но и важный элемент для поддержания здоровья кишечника. Он способствует росту полезных бактерий, укрепляет клетки кишечника и защищает от вредных микроорганизмов. Если вы ищете простые закуски, которые помогут вам не только удовлетворить потребность в белке, но и улучшить состояние кишечника, вот список 18 вкусных и полезных вариантов.
Белок: 20 г на чашку.
Совет: выбирайте йогурт с надписью "живые и активные культуры".
Белок: 9 г на 1/2 стакана.
Белок: 10 г (3 г из грибов, 7 г из сыра).
Фаршированные грибы — это не только вкусно, но и питательно. Витамин D в грибах помогает поддерживать микробиом кишечника.
Белок: 13 г на порцию.
Овсянка, приготовленная на молоке, не только дает вам белок, но и клетчатку, которая способствует развитию полезных бактерий в кишечнике.
Белок: 6 г на унцию.
Миндаль богат полезными ненасыщенными жирами, которые помогают поддерживать здоровье кишечника, уменьшая воспаление.
Белок: около 24 г.
Белок: 10 г на 1/2 стакана хумуса.
Хумус, приготовленный из нута, содержит растительный белок и клетчатку. Обмакивайте в него овощи для дополнительного количества питательных веществ.
Белок: 12 г на 1/2 стакана творога.
Творог богат белком, а ягоды — антиоксидантами, что делает эту закуску полезной для кишечника.
Белок: 13 г на порцию.
Семена чиа — это отличный источник белка и клетчатки, а также антиоксидантов, которые поддерживают здоровье кишечника.
Белок: 18 г на чашку.
Чечевица, богатая клетчаткой и белком, может стать полезной альтернативой чипсам.
Белок: 10 г на 30гр..
Вяленая говядина — отличная высокобелковая закуска для любителей мяса.
Белок: 7 г на кекс.
Яичные кексы — это не только вкусно, но и питательно, добавление овощей повышает содержание клетчатки.
Белок: 1-1,5 г на шарик.
Эти легкие закуски можно приготовить, смешав овсянку, ореховое масло и мед. Добавьте протеиновый порошок для повышения белка.
Белок: 14 г на 320 г тофу.
Тофу — отличный соевый продукт, который помогает развивать полезные кишечные бактерии.
Белок: 40 г на 2-3 ролла.
Тунец, омега-3 жирные кислоты и клетчатка в летних роллах создают здоровую и питательную закуску.
Белок: 20 г.
Это простое и вкусное мороженое — отличный способ насладиться сладким, не забывая о здоровье кишечника.
Белок: 8-10 г на чашку.
Кефир богат пробиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.
Белок: 3 г на шарик.
Эти рисовые шарики с креветками содержат полезные жирные кислоты и белок, что делает их отличной закуской.
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